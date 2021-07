"Maxi" Gómez: "Quiero seguir y demostrar que soy el 9 que compró el Valencia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El delantero uruguayo Maximiliano Gómez mostró su predisposición a seguir en el Valencia esta temporada para demostrar que es el "9" que compró el club de Mestalla hace dos años al Celta de Vigo.

"Hoy en día estoy muy cómodo en el Valencia. No fue un año muy bueno, pero me gustaría seguir en el club y ayudar a mis compañeros. No quedé contento, no hice muchos goles, pero ahora quiero prepararme para hacer los que hice en el Celta, que fueron dieciocho", señaló en una entrevista con el programa 'Heroica Deportiva' de su país.

El atacante uruguayo logró siete tantos en la última temporada y en la anterior, la primera en el club de Mestalla, obtuvo diez.



En cualquier caso, el delantero admitió que está en contacto con su agente. "Hablo con mi representante, me dice las cosas cómo son, si hay equipo o no y ahí termina", apuntó.



Gómez agradeció que el técnico José Bordalás se pusiera en contacto con él cuando fue nombrado nuevo entrenador del club y se mostró dispuesto a adaptarse a su estilo de trabajo.



"Cuando cambian los entrenadores, cambian los entrenamientos, hay que adaptarse a eso. Lo primero que hizo Bordalás es enviarme un mensaje para ver cómo estaba y estoy muy agradecido", afirmó.



El jugador está de vacaciones en Uruguay tras haber participado con su selección en la Copa América y tiene permiso para unirse más adelante a la pretemporada del equipo.