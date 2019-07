"Maxi" Gómez, el jugador que crece en millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Participó en una de las novelas del verano europeo. Seguramente le hubiera gustado que todo se resolviera más rápido o de otra manera, pero al fin y al cabo la transferencia se confirmó. Maximiliano Gómez se transformó en jugador de Valencia a cambio de 14,5 millones de euros, aunque vale remarcar que la cantidad de dinero estuvo lejos de su valor. Es por eso que dentro del negocio se colocó la ficha de Santi Mina y la cesión de Jorge Sáenz.

De todas maneras, con la transferencia consumada es muy interesante analizar la situación de Gómez, quien llegó a Celta de Vigo valiendo un millón de euros y actualmente vale 40. Es verdad que cuando el equipo gallego se hizo con los servicios del sanducero puso poco más de 4,3 millones de euros, pero su valor de mercado era menor según el portal transfermarkt.com.

Sus goles y sus buenas actuaciones en los primeros partidos que disputó en España no hicieron otra cosa que valorizar todavía más al sanducero. Y no solo era bien valorado por los hinchas o por el entrenador del conjunto gallego, también lo era en su cotización, que desde su arribo al equipo gallego no hizo otra cosa más que subir.

REVALORIZADO. Al arribar a España, inmediatamente su valor se colocó en los 4 millones, pero seis meses más tarde ya había aumentado. Los siete goles marcados con la camiseta de Celta, incluido uno a Barcelona en el Camp Nou y un doblete a la Real Sociedad, hicieron que Gómez pasara a valer 12 millones de euros.

De ahí en más, su valor siguió creciendo semestre tras semestres y uno de los mejores fue el segundo que pasó en el fútbol de la Madre Patria. Diez goles, dos dobletes y un gol al Real Madrid no solo lo convertían en figura de su equipo, también hacían que su valor siguiera ascendiendo cada vez más.

Fueron 11 millones más que dejaban la cotización del delantero uruguayo en 25 millones luego de haber jugado solo un año en el fútbol español, pero lo de Gómez no iba a terminar allí. Todavía le faltaban 15 millones para crecer.

En enero de 2019, el valor subió diez millones más para alcanzar los 35 y en los últimos seis meses completó los 40 millones que ahora pasó a valer el nacido en Paysandú debido en gran parte a que su faceta goleadora siguió en un muy buen promedio, ya que en el segundo año marcó 13 goles para completar los 30 en dos años y en 71 partidos. Otro índice que demuestra la actualidad de “Maxi” pasa por la cláusula de rescisión que Valencia decidió colocarle al delantero. La misma asciende a los 140 millones de euros y es la segunda más alta del plantel, pues Gonçalo Guedes se ubica actualmente en los 300 millones.

Además, es la tercera más alta de la historia del club solo superada por los 150 que tuvo en su momento David Villa, además de la de Guedes.

SELECCIÓN. Pero su valor no solo pasa por los buenos momentos vividos en Celta de Vigo, también se asocian al hecho de empezar a ser citado a la selección, jugar y además anotar goles, lo que se le dio a Gómez en los últimos encuentros.

Es por eso que es el jugador del plantel uruguayo que más creció en su valor teniendo en cuenta el antes y el después del estreno en la selección celeste. Son ocho los millones que creció la cotización del delantero nacido en Defensor Sporting, ya que antes de su estreno con la selección nacional estaba en 4 millones y luego de concretarlo ascendió a los 12.

Con esto superó a Luis Suárez, quien había aumentado su valor en 6,5 millones, y a Lucas Torreira, cuyo valor creció en 5 millones.

Valencia, selección y un gran presente. Gómez crece en la cancha y crece en millones.

EN ALZA Los jugadores celestes que aumentaron su valor Federico Valverde: De los jugadores celestes que aumentaron su valor en el último tiempo, Valverde es el que más lo hizo ya que en los últimos seis meses ascendió su cotización en 14 millones y ahora vale 20 millones.



Giorgian de Arrascaeta: El volante hizo crecer su cotización en buena cantidad por su pase al Flamengo. De hecho, actualmente su valor de mercado está en 13 millones, cuando antes de arribar al “Mengão” era de 9 millones.



Nahitan Nández: El volante de Boca Juniors, que disputó la última Copa América en Brasil, es otro de los jugadores que ha aumentado su valor de mercado respecto al 2018. El jugador xeneize aumentó 3 millones y tiene una cotización de 12,5 millones.



Sebastián Coates: El zaguero es uno de los jugadores más importantes dentro del Sporting de Lisboa y pese a que se rumoreó que podía abandonar el club, se mantendrá en Portugal. La particularidad es que hace poco más de un mes su valor ascendió un millón y se encuentra en los 15.



Giovanni González: El lateral derecho de Peñarol fue una de las sorpresas dentro del plantel de la Copa América y fue uno de los que aumentó su valor. Claro está que no fue demasiado, pues pasó de los 450 mil dólares a los 500 mil, pero de todas maneras marcó un avance en la cotización.