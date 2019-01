"El momento económico de Nacional es difícil, pero no es un problema"

Mauricio Victorino cumplió la sanción por doping positivo en el mes de noviembre, quedando habilitado para volver a jugar en la próxima temporada casi dos años después. "Fue un tiempo bastante duro", dijo el zaguero de 36 años en charla con Último al Arco de Sport 890.



"La idea es volver a jugar después de todo lo que pasó. Estuve entrenando, poniéndome a punto con el plantel de Nacional. Estoy agradecido al "Cacique" (Medina) y a su cuerpo técnico por permitírmelo. Todo con la idea y el objetivo de este año que viene volver a jugar de nuevo", agregó.



Sus últimos minutos los jugó el 21 de mayo de 2017 con Cerro Porteño en el clásico de Paraguay contra Olimpia. Pero por el doping positivo dado en el juego ante Nacional (paraguayo) un mes antes quedó sancionado. "Es duro. En los primeros meses no fue tan difícil porque todavía me mantenía entrenando en Paraguay. Pero cuando se conoció la sanción rescindí y me vine a Uruguay en febrero de este año. Ahí estuve complicado porque estuve cuatro meses sin hacer nada. Me decía 'mañana empiezo a entrenar' y no empezaba. Así pasaron cuatro meses. En la cabeza te pasan mil cosas. Se me pasaba por la cabeza parar", afirmó el jugador.

Pero contó que todo cambió "un día que fui a ver un partido de entrenamiento de Nacional en el Parque, el 'Cacique' y su cuerpo técnico me invitaron a entrenar. Empecé con el 'Papote' (preparador físico), que es una de las mejores cosas que me dejó este año. Dos meses antes de terminar la sanción quedo habilitado para poder entrenar, porque antes no podía con un plantel. Me integré al plantel y me sentí bien, después que estás en el vestuario te empieza a picar de vuelta las ganas de jugar".

¿Vuelta a Nacional?

"Es un momento difícil con el cambio de directiva, primero tenían que solucionar el entrenador. Yo no tuve ningún contacto con nadie. Pero desde que empecé a entrenar no hubo ningún compromiso. Ahora con el cambio de directiva y entrenador, menos", comentó por un posible arreglo con el club con el que estuvo entrenando los últimos meses.



"Lo económico nunca fue un problema. La última vez que me fui no fue por lo económico, yo pedía dos años de contrato y no me lo dieron. Ahora el momento económico (del Nacional) es difícil, pero no es un problema", explicó.

Además añadió que tiene algunas propuestas del exterior aunque prefiere quedarse en su país. "Mi representante ya me pasó un par de equipos en Chile, en Argentina. Por ahora mi idea es quedarme por Uruguay, con el correr del tiempo veremos. Pero hoy me quiero quedar por acá".



Además, luego de superar el peor momento de la sanción y los 19 meses sin jugar (un partido oficial) que se extenderá hasta enero o febrero por los inicios de actividad, no se quiere retirar. "Hoy en día la idea de retirarme no me pasa por la cabeza, la idea es retirarme en cancha", sentenció.

Nivel actual.

"Espero que bien. Cuando entrenaba y había partidos amistosos yo jugaba. Si bien no es la escencia de los partidos oficiales hay una exigencia. Me sentí bien en lo físico y futbolístico. Uno se vuelve a acostumbrar".

El año de Nacional.

"Lo vi muy bien. Jugó muchos partidos a nivel internacional. El grupo estaba muy bien, pero el fútbol tiene eso, en dos semanas se les fue de las manos todo. En esas dos semanas tuvo un par de traspié y se les fue todo el año. Para mí Nacional merecía más".

Diego Polenta.

"Cuando empecé a entrenar Diego dejó de ir. Se molestó que se haya sabido que él entrenaba con el profe, lo que tengo entendido porque no pude hablar de eso".