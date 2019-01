Mauricio Pereyra dejará Krasnodar luego de siete temporadas

Mauricio Pereyra cerrará una etapa en su carrera a mitad de año. Luego de siete años en el Krasnodar de Rusia cambiará de club y de país con un destino aún incierto, aunque ya ha recibido propuestas de España.

“Estoy al tanto del interés. Sabía que algunos equipos se habían comunicado por mi (con el representante). Por un tema familiar hemos decidido no renovar contrato en Krasnodar, que me hablaron en febrero para renovar, voy a estar hasta mitad de año en Rusia. Tengo un hijo que tiene que empezar la escuela y se le dificulta hablar el ruso. La idea era cambiar de aire para un lugar que se hable español. Algunos equipos se contactaron conmigo. A mí me representa Ricardo Canals, se está moviendo para que a mitad de año tenga equipo”, dijo el jugador que cumplirá los 29 el próximo 15 de marzo en Último al Arco.

Actualmente se encuentra jugando su séptima temporada, luego de llegar en 2013 desde Lanús. “Llevo 6 años en Rusia. Facu Píriz estuvo cuatro años; Gonza Bueno no se adaptó; ahora están Abel Hernández y Agustín Rogel. A mi me ha tocado llegar a un club increíble. Cuando me nombraron a Krasnodar como todo el mundo no sabía ni dónde quedaba. Me encontré con un equipo en crecimiento", afirmó.

Actualmente Krasnodar se encuentra en la segunda posición de la Premier League de Rusia a un punto abajo del líder Zenit. Además, juega los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League contra el Bayer Leverkusen.

"Uno no puede quejarse. Me hicieron sentir muy cómodo a mi y a mi familia, todo lo que precisábamos lo teníamos. Me costó mucho tomar la decisión de irme, pero el tema familiar siempre es más importante y para mí lo principal", agregó.

Las dos dificultades de Rusia.

"Lo principal es el idioma, es muy distinto con letras y abecedario distinto. Por más que hables muy bien inglés, en Rusia no hablan fluidamente el inglés. Después de seis años hablo bastante el ruso, me puedo comunicar bien. Ahora no es una barrera. En Rusia es impresionante el frío que hace a partir de noviembre. Hasta marzo estoy acá (en Uruguay). Nos ha tocado jugar un partido con menos 16 grados, una locura. Nada fue lo suficientemente importante como para querer irnos".

Las posiciones en las que ha jugado.

"Empecé jugando en un 4-3-3 de volante por derecha. Después en la punta. Ahora estamos jugando con un número 10 más marcado y con dos volantes de marca, me están poniendo ahí detrás de los puntas. Tengo libertad de mitad de la cancha hacia adelante. Al ser uruguayo nos destacamos en todas partes por la entrega. Si bien ellos (los rusos) tienen el físico tal vez no juegan fuerte"



Estilo de juego del fútbol ruso.

"Krasnodar, junto con los equipos grandes, son los que intentan proponer. De los 14 partidos que tenés, 11 el otro equipo juega atrás apostando al contragolpe y las pelotas quietas. Cuando jugamos contra equipos como Spartak, Zenit o Lokomotiv ellos también salen a proponer".

La selección uruguaya.

Antes del pasado Mundial de Rusia "estaba de vacaciones y me vine (a Uruguay). En el Mundial estaba de pretemporada", comentó. Mientras que lo más cerca de estar en la selección mayor fue cuando "estuve reservado una vez cuando estaba en Lanús, pero no estuve en la convocatoria final".

"Cuando uno ve que el proceso viene logrando resultados y el apego de la gente, uno está tranquilo. Me encantaría estar en la selección. Todos los jugadores quieren estar. Me encantaría ir a España, a una liga más competitiva para poder estar", opinó.