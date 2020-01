Mauricio Larriera: "Ahora es un volver a nacer"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mauricio Larriera llegó a Wanderers en voz baja, sin hacer mucho ruido. Los últimos años no ha logrado afianzarse y es lo que busca ahora en el bohemio, con una institución que ha crecido y que busca ser protagonista con un plantel que ha cambiado bastante al de la temporada pasada.

-¿Cómo han sido las primeras semanas de trabajo en Wanderers?



-Bien, no estoy sorprendido porque Wanderers viene creciendo y se ha desarrollado mucho. Hay una muy buena predisposición de toda la gente, de los futbolistas, un diálogo permanente con Mauricio Nanni para conformar el plantel, y lo destaco porque hace años que no tengo la posibilidad de armar un plantel y de preparar al equipo desde el inicio. Estoy satisfecho.

-En los últimos años te ha costado consolidarte en los equipos que dirigiste, ¿estás con ganas de afianzarte?



-Las ganas normalmente están. En el caso de Racing fue un año y no renovamos, después vamos a Defensor, donde teníamos contrato por un año y medio, nos iba muy bien, estábamos muy cómodos, pero nos aparece una oportunidad de las que uno no se puede negar, no sólo por el tema económico, que fue la salida a Qatar. Ahí estuvimos un año y medio y fui yo el que corté el vínculo. Luego sí ha habido cierta falta de continuidad, en general he renunciado a los equipos. Estuve en Godoy Cruz un semestre, que nos fue muy bien, después vamos a O’ Higgins, donde ahí sí fue una muy mala campaña. En 2019 se dio lo de Danubio, pero conversamos con Arturo Del Campo y decidimos dar un paso al costado a pesar de que tenía un año más de contrato. Ahora es un volver a nacer, sí me quiero asentar un poco, estaba con la idea de quedarme en el país, habiendo alguna chance de salir otra vez. Me toca llegar a una muy buena institución, un muy lindo equipo y que en los últimos tiempos ha dejado una marca en los torneos uruguayos, siempre participando de los torneos internacionales y siendo protagonista. Ojalá que podamos tener continuidad.

-Como no pasaba en Wanderers en los últimos años, se ha dado un gran recambio del plantel; ¿estás conforme con lo que se armó?



-Sí. Hay un objetivo que tiene que ver con potenciar las formativas y en este caso se fueron muchos futbolistas, muchos de ellos de las formativas, y tratamos de sustituirlos y armar un plantel bien competitivo. Estamos conformando un buen plantel, competitivo, con dos jugadores por línea y en algunos casos más. Podría llegar un mediapunta por izquierda, los que tenemos son todos derechos.

-¿Cuál es tu idea respecto al esquema táctico?



-De acuerdo a las características de los jugadores es que se arma el esquema. El otro día casi que fue un 4-2-4 porque los que jugaron por afuera tienen el oficio de delantero, que son Gonzalo Reyes y Maxi Pérez, son generosos con el equipo y hacen el ida y vuelta, pero son delanteros; y después jugaron Pastorini con Acuña. Pueden cambiar las características, si están Riolfo o Nacho, puede ser un 4-2-1-3 o un 4-2-3-1, lo importante es tener una forma de juego alineada a lo que ha mostrado Wanderers en los últimos tiempos, ojalá nos podamos alinear a ese estilo de juego, de tomar la iniciativa y el protagonismo.

-¿Qué le vieron a Reyes para incorporarlo?



-Es muy incisivo, tiene uno contra uno, y eso me interesa mucho para este equipo, incorporar jugadores buenos en los duelos, sobre todo en ofensiva, y a Gonzalo Reyes lo habíamos visto, lo enfrentamos, tuvo buenos minutos, y como ya hubo un chileno que probablemente se fuera, como Bravo, la llegada de otro chileno dentro de todo, con características bastante similares, lo vimos con buenos ojos. Ya lo teníamos apuntado del torneo pasado, incluso si nos quedábamos en Danubio era una posibilidad que fuera.

-¿Cuál es la situación de Nacho González?



-Nacho, casi al mismo tiempo que Macaluso, tuvo un tema muscular, que no llegó a ser grave, pero que por su edad les cuesta un poco más recuperar. Ahora están trabajando diferenciado, pero se van recuperando. Yo creo que llegan al inicio del torneo.

-¿Pensás que se te puede ir algún jugador más?



-Yo estimo que ahora no se va nadie más. Se habló lo de Colombino o De Arruabarrena, pero no creo que se vayan. Nosotros vamos a hacer una reducción del plantel porque queremos trabajar con un número óptimo, que sería entre 24 y 26, alguno se puede ir a préstamo o trabajar en Tercera División.

-¿Cómo te definís como DT?



-No le busco una definición, trato que los equipos tengan un sello. Sí que soy ecléctico en la metodología, trato de no caer en radicalismos que en algún momento caí. Me gustan las herramientas tecnológicas. Si tengo que definir algo es que le encuentro un sentido estético al juego, aunque por ahí para algunos no es lo más importante, en este caso coincide con la historia que tiene Wanderers. Busco la excelencia, una posesión fluida, que el ataque sea combinado, pero que sean equipo profundos, no tanto las transiciones rápidas.