Mauricio Larriera y lo que se viene en Peñarol: qué opinión tiene sobre el VAR

“Con un tiempo corto de trabajo y un plan de emergencia hemos hecho camino al andar, lamentablemente no con los resultados que esperábamos e incluso con algunos resultados inmerecidos pero sin depender de nosotros creo que estamos en una posición que nos mantiene expectantes sobre todo teniendo en cuenta las raíces y la historia del club”, dijo Mauricio Larriera en una entrevista publicada en el canal de YouTube de Peñarol.

“Sabemos que no depende de nosotros porque hay mucha competencia, pero la esperanza está intacta y el sueño de ganar el campeonato está latente”, remarcó el entrenador floridense que asumió el 5 de enero en su cargo.

Respecto a cómo ha venido manejando al plantel, Larriera expresó que “hay que adaptarse a las circunstancias y optimizar los recursos humanos. Encontramos por diferentes motivos la estructura del equipo y hemos tratado de darle continuidad y estabilidad. No se debe a las lesiones y ausencias porque no me olvido que empezamos con un equipo casi que de emergencia, pero estamos en permanente conocimiento. Desde mi lugar estoy satisfecho y quiero que esa estabilidad y continuidad nos permita ganar”.

Mauricio Larriera en un entrenamiento de Peñarol. Foto: Prensa Peñarol.

Consultado por la primera parte del encuentro que Peñarol le ganó al Montevideo City Torque por 2 a 1 en el Estadio Centenario, el técnico mirasol opinó que “me preocupé después del gol de ellos porque hasta ese momento no había grandes diferencias. Me preocupó también la falta de generación de juego porque pretendíamos más vocación ofensiva. Después del gol de ellos me preocupó la parte defensiva porque sin ser muy superiores nos llegaron por fallas nuestras y les permitimos situaciones como para aumentar el marcador. Eso me dejó preocupado en el primer tiempo y ocupado en tratar de cambiar cosas para el segundo tiempo porque estábamos en desventaja”.

Peñarol hilvanó dos victorias al hilo en el Torneo Clausura y acerca de esto, Larriera manifestó que “el trabajo siempre genera cosas y nosotros lo venimos haciendo de buena manera, pero cuando se logran los resultados el que gana tiene la razón. Jugar bien en Peñarol es ganar y partiendo de un triunfo todo cambia. Y es mucho mejor si el equipo funciona como uno pretende. La verdad que el plantel ha tenido una buena predisposición para recibir las tareas que les damos, los conceptos que queremos inculcar y los desarrollan, batallan y combaten. A veces se gana y otras no”.

Por último, Mauricio Larriera habló acerca del video arbitraje y cerró diciendo que “me hubiese gustado que el VAR estuviera en Uruguay desde el inicio. Soy pro VAR. Ayuda a los árbitros, siento que hay un poco más de Justicia y se minimiza la parte de la suerte, sobre todo pensando en c osas que nos ocurrieron en este campeonato porque de los pocos goles en contra que tenemos cinco fueron de penal…”.