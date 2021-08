Mauricio Larriera: "El triunfo se debe a un grupo que tiene ambición y hambre de gloria"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol goleó a Sporting Cristal en el partido de ida de la Copa Sudamericana por los cuartos de final y se vuelve feliz a Montevideo. Mauricio Larriera realizó un balance del partido y admitió que el resultado lo dejó contento, pero que aún más feliz por "el aspecto grupal. Los muchachos han estado muy bien, entrenado muy bien, desde el punto de vista futbolístico tuvimos que hacer alguna variante por lo que fue una baja sensible, la de Facundo Torres, que nos cambia por característica".

- "Lo que me preocupó fue —sabiendo que Sporting Cristal es un equipo que maneja muy bien la pelota y hace posiciones largas— nos fuimos tirando demasiado atrás y no cortamos la línea de pases interiores. No queríamos que filtraran pases y lo hicieron. Eso me disgustó un poquito, pero el esfuerzo que hizo el equipo desde el punto de vista físico y mental fue impresionante y nos permitió encontrar el tercer gol, que nos deja mejor sabor".

- "Fuimos eficaces y contundentes, generamos más situaciones de gol y creo que esto se debe al trabajo que venimos haciendo hace tiempo y que venimos profundizando. Se debe a un grupo de muchachos que es versátil, que tiene ambición y hambre de gloria. Tenemos que ir escalón por escalón para lograr lo que nos hemos propuesto y vamos bien".

- "Preocupación también porque Facundo no es futbolista que pida el cambio, a mí me lo pidió creo que dos veces y como había sido un tema de lesión me preocupó. Ya en el vestuario me dejó de molestar. Al equipo le cambia mucho. El compañero que entra por lo general tiene diferentes características, eso nos cambia la forma de jugar y se nos va el plan que teníamos previsto. Le cuesta al equipo volver a engranar".

Partido ante Progreso

- "Cuando se juega doble competencia hay que esperar recuperaciones, son dos días que tenemos, más un viaje de por medio. El equipo terminó cansado mentalmente por defender demasiado en nuestro campo. En el viaje empezaremos a analizar los jugadores con los que vamos a contar para el fin de semana. Salvo Facundo Torres, van a estar todos a la orden".