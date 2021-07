Mauricio Larriera: "Me pone un poco ansioso que no nos acostumbremos al VAR"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





Peñarol venció 2-0 a Cerrito en la décima fecha del Torneo Apertura. El encuentro se disputó en el Estadio Campeón del Siglo y el local se impuso con los tantos de Ariel Nahuelpán y Gary Kagelmacher. Con este resultado, el conjunto aurinegro llegó a las 17 unidades y quedó a una unidad de Montevideo City Torque, que en la tarde de este domingo venció 3-0 a Nacional y se encuentra en la quinta posición.

Tras el duelo, Mauricio Larriera, técnico aurinegro, brindó declaraciones ante los micrófonos de VTV y destacó la relevancia de sumar de a tres puntos: "Hoy sacamos todas cosas positivas, había que ganar para recuperar terreno. Hay partidos en los que merecíamos más y perdimos puntos de forma injusta y tonta", comentó el floridense.

Luego, al ser consultado sobre qué charlaba con los árbitros, comentó que siempre que puede los saluda porque hay buena relación y forman parte del ambiente del fútbol, pero reveló qué tema trataron: "Hablamos un poco del VAR que ya nos iremos acostumbrando. A mí me pone un poco ansioso que no nos acostumbremos al VAR", manifestó el director técnico mirasol. En el encuentro ante Cerrito se empleó el videoarbitraje para revisar un posible offside de Nahuelpán, que finalmente fue sancionado.



Ante la pregunta de si reservó algunos jugadores para el duelo del próximo jueves ante Nacional por Copa Sudamericana, el técnico dijo lo siguiente: "En las variantes hubo de todo, incluso la gestión de los seres humanos, porque a veces hay que dejar afuera del plantel a jugadores por temas deportivos, pero la responsabilidad es del entrenador". Luego volvió a insistir en ese aspecto: "No me gusta que los jugadores queden como los responsables; la responsabilidad más grande es del entrenador", acotó.

Por último, elogió a Roland Marcenaro, técnico de Cerrito que lo dirigió en Miramar Misiones, y dijo que conoce su forma de jugar y que también ha visto a Cerrito "hacer buenos partidos y tener resultados injustos".