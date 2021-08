Mauricio Larriera sobre el partido ante Sporting Cristal: "Quería tener la oportunidad de jugar con gente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Peñarol venció 1-0 a Progreso en la fecha 13 del Torneo Apertura y se aseguró continuar con chances matemáticas de obtener el certamen. Además, el gol de Agustín Álvarez Martínez le dio la posibilidad de superar, al menos momentáneamente, a Nacional en la tabla de posiciones. El aurinegro llegó a 27 puntos y quedó en la segunda posición con un punto más que el elenco tricolor, que mañana recibirá a Liverpool. Además, quedó a tres puntos del líder Plaza Colonia, que mañana deberá visitar a Wanderers y si gana será el campeón.

Tras el partido, Mauricio Larriera, técnico del aurinegro, habló ante los micrófonos de VTV Plus e hizo un análisis de la rotación que tuvo su equipo: "Hubo que rearmar un montón de cuestiones que tuvimos que tener en cuenta: rendimiento, lesiones y descansos", inició.

Luego, se refirió a la importancia de haber obtenido un resultado positivo para mantenerse en la pelea: "Lo más importante es la confianza, después se pueden dar más o menos los circuitos de juego", comentó.

Al ser consultado acerca de si siente que el equipo tiene una identidad definida, Larriera respondió: "La idea está instalada, pero también hay que tener en cuenta al rival. No todo pasa por lo táctico, también hay un componente emotivo. Hay que ganar, no de cualquier manera, pero hay que ganar", sostuvo.

Respecto del partido de vuelta ante Sporting Cristal por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el exentrenador de Wanderers declaró: "Cuando se gana se sigue aumentando ese buen estado emocional. Estamos muy bien, no solo por el resultado, sino por la forma". Luego, señaló la importancia que tendrá ese juego para él a nivel personal: "Será bastante emotivo porque quería que el destino me diera la oportunidad de dirigir con gente, y no será mucha pero voy a poder hacerlo", finalizó.