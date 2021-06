Mauricio Larriera: “Esto no es el PlayStation y el fútbol no es lineal, hay mucho que analizar”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Creo que fuimos contundentes. Esa es la palabra y esa es la diferencia porque en el juego, en esta reconstrucción que estamos transitando apuntando a ser lo que fuimos en la Copa Sudamericana, se ha complicado un poco y hoy la diferencia fue la contundencia porque Deportivo Maldonado tuvo muy buenos pasajes de fútbol”, dijo Mauricio Larriera a la televisión tras el triunfo de Peñarol con goleada por 4 a 0 en el Estadio Campeón del Siglo frente a Deportivo Maldonado.

El técnico aurinegro agregó que “el fútbol es así porque jugamos anteriormente partidos muy buenos y no logramos el resultado. Y sin embargo hoy no jugamos tan bien, pero goleamos y ganamos”.

Respecto a la consulta por el trabajo de la semana, Larriera expresó que “no se habló mucho porque no hay mucho que hablar en Peñarol. Se entrena muy bien, se trabaja y los muchachos están con una predisposición muy buena. No habíamos encontrado los resultados, pero en ninguno de los partidos anteriores nos vimos superados. Tuvimos opciones pero no ganamos y no ganar es perder en Peñarol. Hoy encontramos una contundencia capaz inesperada”.

Por último, el entrenador de Peñarol cerró diciendo que “con los cambios a veces se estigmatiza al entrenador y de hacen por un montón de motivos. Nosotros tenemos un montón de partidos en estas semanas, gente que vuelve del COVID-19, gente con edad y un montón de situaciones son de orden táctico. Hay cosas que pasan por la cabeza del entrenador y no le voy a pedir a nadie que entienda lo que uno razona. Esto no es un PlayStation y el fútbol no es lineal, hay muchas cosas que se analizan en todo momento”.