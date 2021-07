Mauricio Larriera: "Esto es Peñarol y todo lo que jugamos tenemos que ganarlo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol perdió 0-1 con Nacional por la vuelta de la Copa Sudamericana, pero aún así pasó de fase y Mauricio Larriera, director técnico mirasol, decidió felicitar a sus jugadores antes de responder las preguntas una vez finalizado el partido. "En primer lugar quiero agradecer a los futbolistas lo que hicieron en esta llave que era muy importante, histórica. Han demostrado muchos compromiso y siempre son castigados", expresó el entrenador, que retomó varias veces el tema aludiendo a la presión mediática que corre en estos tiempos.

"No me he puesto a observar ni a pensar en el rival (Sporting Cristal), no sabemos con qué jugadores vamos a contar, pero el fútbol es así. Conozco a Sporting, tengo bastante conocimiento de sus futbolistas y sé su estilo de juego. Cuando se acerque la fecha del partido veremos cómo se encuentran y en qué momento estamos. Ahora vamos a celebrar un par de horas este pasaje, después vamos a enfocarnos en el partido del fin de semana. Esto es Peñarol y todo lo que jugamos tenemos que ganarlo. No se puede dejar pasar ninguna opción".

Larriera admitió que ya sabía el esquema y la cantidad de cambios que iba a hacer su colega en Nacional y como reacción a ello intentaron "poblar la mitad de la cancha y tomar la iniciativa. Sabíamos que Nacional, como un león herido, iba a intentar tomar la iniciativa. El equipo fue superior, tuvimos más tiros de esquina y llegadas, controlamos bien a Nacional, por dentro y por fuera; controlamos a Bergessio y tratamos de sumar pases y tener una posición más fluida, que ellos no se hicieran de la pelota".

"Tuvimos la valentía de ir a buscar los tres puntos. No me quedo conforme con el resultado porque no quería perder; por suerte fue en el final del partido", expresó.



Para el plantel esta clasificación, según Larriera, "era una obligación, representa mucho porque hemos hecho mérito para clasificar. Peñarol fue superior en varios aspectos y significa mucho porque es ratificar lo que venimos trabajando y el buen ambiente en el que se trabaja".



Tras ser consultado por el fallecimiento de su padre, Larriera expresó:

"Viví un momento de los más amargos que uno puede pasar que es perder un ser querido. Trato de separar las cosas. Sin bien somos seres humanos, tenía que enfocarme en las responsabilidades. Sé que estaría muy orgulloso de ver lo que hemos logrado".