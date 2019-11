Mauricio Gómez: "Se ve clarito en la foto que nos estamos agarrando los dos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Mauricio Gómez fue la principal figura en el partido que Defensor Sporting venció a Nacional 2-1 en la noche del jueves en el estadio Luis Franzini ya que fue el autor de los dos goles de los violetas. Por si fuera poco fue quien estuvo involucrado en la incidencia que Nacional protesta penal por un agarrón a Thiago Vecino en el segundo tiempo y que el árbitro Pablo Giménez desestimó.

El lateral derecho de los violetas se despertó bien temprano en la mañana de este viernes porque su bebé de nueve meses, Delfina, no lo dejó dormir mucho. "Dormí poco, pero feliz", le dijo a Ovación.

"La verdad es que estamos muy contentos, nos merecíamos un triunfo así porque necesitamos entrar en copas. El plantel se merecía esta victoria por todo lo que venimos peleando. Jugamos mejor varios partidos pero no terminábamos de concretar y no se nos estaban dando los partidos, pero ayer fue una noche redondita", dijo el futbolista de Defensor Sporting que ya le había marcado un gol de tiro libre a Nacional en el 2014 defendiendo los colores de Wanderers.

Las repercusiones en las redes sociales tras el error de Pablo Giménez By Juan Pablo Romero MIRA TAMBIÉN Las repercusiones en las redes sociales tras el error de Pablo Giménez

Hasta los 32 minutos Nacional jugó bien y fue superior a los violetas, pero en ese instante llegó el primer gol de Gómez y el encuentro tuvo un giro inesperado. "Después del empate dominamos todo el resto del partido y fuimos muy superiores. En el primer gol estaba esperando el rebote porque salió de una jugada de tiro libre, donde a mí me tocaba seguir el rebote y la estaba esperando que me quede ahí, me quedó un poco arriba pero acomodé el cuerpo, y como la cancha estaba mojada picó y agarró fuerza la pelota".

En el segundo gol, el del tiro libre a nueve minutos del final, Luis Mejía tiene cierta responsabilidad porque la pelota entra al palo que él estaba custodiando. "Yo veía a Mejía, no estaba tan atrás de la barrera, pero en sí lo veía que estaba con muchas ganas de ir al otro palo, intuyendo que la pelota podía ir por arriba de la barrera. Justo Hernán (Menosse) me hace seña que estaba convencido que iba a ir para el otro lado y dije 'ta, le pego fuerte al palo del golero'", afirmó el buen lateral violeta.

Nacional analiza cómo seguir luego de los errores arbitrales By Juan Pablo Romero MIRA TAMBIÉN Nacional analiza cómo seguir luego de los errores arbitrales

Sobre el penal a Vecino, Gómez indicó que "para mí no es penal. No voy a opinar mucho del tema porque se armó mucho revuelo y nada que ver. Creo que nosotros fuimos muy superiores y ganamos el partido por eso, no por esas cosas que quieren hacer creer de que ellos no ganaron por esa jugada, nada que ver. Se ve clarito en la foto que nos estamos agarrando los dos así que no sé qué mucho hay para decir. Me parece que cada uno ve lo que quiere ver".

Además, Gómez subrayó que "en ningún momento pensé que podían cobrar penal. Vi un buen arbitraje en el partido de ayer. Creo que las expulsiones estuvieron bien y lo supo manejar (el juez). Incluso cobró muchas cosas a favor de ellos que en mi parecer no eran. Pero son humanos y se pueden equivocar para los dos lados".