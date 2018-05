Maureen Franco en stand by

Los futbolistas de Cerro casi no tuvieron tiempo de festejar la victoria clásica. Ayer volvieron al Tróccoli a entrenar de cara al partido del jueves, otra vez frente a Rampla. Es que el fixture del Intermedio determinó que albicelestes y picapiedras vuelvan a jugar cuatro días después de la victoria de Cerro por la última fecha del Apertura.



Mientras los jugadores trabajaban bajo las órdenes del “Petete” Correa y Nelson Abeijón en la cancha, en las entrañas del estadio se decidía el destino de Maureen Franco.



El delantero, autor de los dos goles clásicos el domingo pasado, anunció tras el partido que había sido su último juego en Cerro y que se iba a tomar un tiempo sin fútbol durante el Intermedio. Maureen, con contrato hasta el 31 de diciembre de este año, hizo el anuncio sin haber hablado antes con los dirigentes encabezados por Alfredo Jaureguiverry.



Lo que dijo el duranznense no sorprendió a sus compañeros, ni a los funcionarios. Es que Franco ya venía masticando la decisión y se lo había comunicado a varios de los futbolistas, sobre todo a sus más amigos.



“Es algo que Maureen ya venía barajando. Que ya tenía decidido. Se cansó”, le dijo uno de ellos a Ovación, refiriéndose a que la relación de Franco con Jaureguiverry nunca había vuelto a ser la misma después de su negativa a que saliera cuando tenía todo arreglado para regresar a Nacional.



Las palabras de Franco sí dejaron de cara a muchos hinchas e incluso a la mayoría de los dirigentes. Sin embargo, el presidente Jaureguiverry, no permitió que el anuncio de Franco empañara el festejo por el triunfo clásico.



“Festejemos el triunfo, eso otro lo hablamos mañana o pasado”, le dijo el titular a sus pares cuando lo consultaron. Lo mismo le respondió a ‘Petete’ Correa cuando le preguntó sobre el asunto. “Le dije que fuera a festejar con su familia y que no se preocupara. Que si el jueves no lo tenía para el clásico, hiciera de cuenta que estaba lesionado o suspendido”, contó Jaureguiverry.



El técnico Fernando Correa le dijo a Ovación que tras el Apertura, él, Maureen y el presidente habían quedado en sentarse a conversar, por lo que lo sorprendió el anuncio.



Franco sumó 804 minutos en el torneo Apertura. Fue titular en ocho partidos, ingresó en cuatro juegos desde el banco y fue sustituido en tres. Hace dos fechas atrás, concretamente en el partido frente a Torque disputado en el Tróccoli, que terminó empatado 1 a 1, Franco avisó al ser sutituido que no seguiría en el club. En dicho juego, Maureen dispuso de un tiro penal que hubiera pusto en ventaja a su equipo al final del primer tiempo, pero la pelota pegó en el palo. A los 75’ fue sustituido por Ciganda y salió muy molesto.



Ayer, Maureen se hizo presente en el Cerro. Supuestamente, iba a retirar sus zapatos y a despedirse formalmente de sus compañeros. Pero terminó mantendiendo varias reuniones. Primero conversó con el técnico Correa antes que comenzara la práctica. Luego con Marcelo Pereira, uno de los dirigentes del club, quien intentó convencerlo para que se quedara y finalmente, con el presidente Jaureguiverry.



La reunión entre el futbolista y el dirigente duró casi dos horas, tanto como la práctica. Y quedaron en volver a comunicarse. Maureen Franco fue el último en irse del Tróccoli. “Capaz que mañana vengo a practicar”, dijo al salir, abriendo aún más la interrogante.



jaureguiverry Deben llegar a un acuerdo para rescindir

​ Los albicelestes volverá a entrenar esta mañana en el Tróccoli. Y allí se conocerá el futuro de Maureen Franco. No se descartaba que anoche el futbolista y el presidente Jaureguiverry volvieran a comunicarse a última hora. Si el delantero, que llevó el brazalete de capitán en Cerro en cada partido en que no estuvo Richard Pellejero, sigue firme en su determinación de no jugar el Intermedio, deberá llegar a un acuerdo con los directivos para rescindir su contrato. “Vamos a ver que pasa. Está en su derecho de no jugar en Cerro, pero hay que negociar todo. Y seguramente, ceder de ambas partes”, afirmó Jaureguiverry.



“Hace unos partidos vinieron a habar conmigo de un equipo del exterior interesados en Franco”, dijo Jaureguiverry. “Puede tener un as en la manga, pero ni siquiera puede firmar un precontrato con otro club porque faltan más de seis meses para que termine su contrato. Y si lo tiene, está bien, pero debe ser sincero y venir a plantearlo. Y luego tendríamos que llegar a un acuerdo”, agregó.