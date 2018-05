Maureen Franco le dijo adiós al club: "Cumplí un ciclo"

Una conferencia inesperada. La prensa se acerca a hablar sobre el partido y Maureen Franco tira el anuncio: deja Cerro.

"Estábamos en deuda con nosotros mismos porque el último clásico lo habíamos perdido. Estoy contento por hacer los dos goles del triunfo en mi último partido", dijo el goleador y se hizo unos segundos de silencio antes de la pregunta. ¿Abandonás el club?

"Culminé un ciclo muy importante donde se consiguieron cosas muy importantes. Me voy a tomar un tiempo para mí, para descansar un poco y limpiar la cabeza. Contento de terminar dos años y medio en el club así", agregó.

No se retira del fútbol.

"Del fútbol no. Voy a seguir jugando, pero creo que cumplí un ciclo acá y hay juveniles que vienen con mucha fuerza. Entonces dejarles un espacio para ellos para que sigan creciendo".

El futuro luego del Intermedio.

"No tengo decidido nada todavía, solo tomarme un tiempo durante el Intermedio para las cosas que me gustan que durante mucho tiempo no las he podido hacer. Es una decisión que vengo pensando hace tiempo y hoy después del clásico con la alegría de haber hecho los dos goles lo comunico".

¿Por qué se va?

"Creo que ya le di lo que le tenía que dar al club. Y ahora a dejarle el espacio a los juveniles, como Acevedo que viene haciendo goles de todos los colores. También tomarme un tiempo para mi familia".

¿Vuelve a Nacional?

​"Después del período de pases no tuve ningún contacto nadie de Nacional, nadie de otro equipo. No tiene nada que ver que otro equipo me venga a buscar, es un tema personal".

La relación con la hinchada.

​"Contento con el ida y vuelta que hubo con la gente, yo trataba de dar todo adentro de la cancha".

El análisis del partido.

"Es un partido típico como son los clásicos, donde no se jugó muy bien. Por momentos Rampla fue más que nosotros, pero creo que hicimos los goles en los momentos claves. Tuvimos la suerte que Paiva estaba al borde del área para la falta y después que entre. Me siento ganador, me voy contento. Se terminó de la mejor manera".

Las amenazas del sábado.

"Hemos estado en contacto (con jugadores de Rampla por las amenazas), hemos hablado. Ha salido un comunicado de parte nuestra, repudiamos esas situaciones. También le robaron a la gente del Boston y a Cerro también en un momento le faltaron cosas. Son cosas que no deben pasar. Estamos apoyando a los colegas constantemente".