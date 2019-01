Maureen Franco: "Estaba todo cerrado con Nacional; no me dejó ir Cerro"

"Me llamaron de varios clubes, pero me sedujo lo ordenado del club. Tuve una charla con el DT y me convenció del proyecto que tenía”. Maureen Franco se prepara junto al plantel de Liverpool para encarar el inicio de una nueva temporada.

El delantero, que fue figura y goleador de Cerro entre 2016 y el Apertura de 2018, viene de seis meses de inactividad por decisión propia, ya que aún con contrato vigente le comunicó a la institución albiceleste su deseo de no continuar, molesto porque —según afirma— no lo dejó ir a Nacional.

"Estaba todo cerrado con Nacional; no me dejó ir Cerro", indicó Franco en declaraciones al programa Tirando Paredes (1010 AM), y añadió: "Los tiempos a veces no son cuando nosotros queremos, sino cuando se dan. No era para que yo fuera a Nacional y no se dio".

El delantero, que ya tuvo un pasaje por Liverpool en 2011, sostuvo que está “tranquilo porque no pasé desapercibido”, en referencia a que luego de su marcha Cerro no repitió la buena campaña del Apertura. "Lo que pasó, pasó. Esos seis meses en Cerro quedaron atrás. No hubo momentos duros. Yo estaba muy tranquilo conmigo”, para agregar: “Me dejó sorprendido el hincha de Cerro con tantos mensajes. Me deja tranquilo haber pasado por un club y haber dejado una huella".

Sobre su llegada a Liverpool, expresó que se estaba preparando “cuando se me dio la posibilidad de volver al club”, la cual aceptó casi sin dudarlo luego de la charla con el técnico porque “la intención era quedarme acá. Tenemos doble competencia y siempre es lindo jugar una copa internacional”.