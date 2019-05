Maulella se siente local en el Franzini

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gonzalo Maulella llegó a Liverpool cuatro días antes de debutar el fin de semana pasado frente a Plaza Colonia. Y no pudo haberlo hecho de mejor manera: con gol suyo y victoria.



El defensa también fue inscripto en la nómina negriazul para la segunda fase de la Copa Sudamericana, por lo que hoy (21.30) será titular frente a Caracas. Y lo hará en un estadio que conoce muy bien: el Franzini. “Es como jugar de local para mí. Y me ha ido bien en el Franzini, haciendo goles importantes. Esa cancha me representa mucho. Volver al Franzini y a ese vestuario es muy lindo para mí”, reconoció Maulella, quien ya tiene experiencia con equipos venezolanos, dado que con Defensor Sporting enfrentó a Monagas por la Copa Libertadores.



“Caracas es diferente, es un equipo grande, con jugadores de selección. Siempre son difíciles los venezolanos. Juegan bien, les gusta tener la pelota. Hay que tener cuidado. Tenemos que hacernos fuertes en casa, ganar acá para ir tranquilos a encarar un viaje largo. Vamos a plantear el partido para ganarlo”, aseguró el sanducero.

“El debut fue inimaginable para mí, sólo por pensar que estaba jugando 90 minutos con cuatro días de entrenamiento. Tenía que adaptarme al juego y a los compañeros. Y fue debut, gol y ganamos. Se dio todo redondito”.



A Maulella el llamado del “Papa” Paulo Pezzolano le sorprendió. Ya pensaba que iba a tener que esperar al período de pases de junio o julio. Había tenido alguna oferta de Perú y Paraguay, pero en la familia decidieron que si no era algo muy bueno no salían, dado que el hijo mayor, Santiago, ya está en el liceo.



“Si Liverpool me hubiera llamado no bien salí de Defensor, arreglaba. Es un club serio, que paga al día y ahora con Pezzolano tiene una identidad de juego. Pero se dio ahora y estoy muy contento”.

No conocía a ninguno de los futbolistas, sólo de enfrentarlos, pero lo recibieron muy bien. “Hay un lindo ambiente y es muy parecido a Defensor, con muchos chicos y gente grande con mucha experiencia que lleva adelante el plantel”.



Ayer Pezzolano no pudo trabajar con el equipo por la lluvia. Sólo se movieron en la sala de musculación. Esta mañana harán un movimiento y lo parará. “Yo estoy preparado, siempre hay que estarlo”, dijo convencido el nuevo defensa negriazul.