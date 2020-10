Los matices entre Nacional, Peñarol y el gobierno por la utilización del protocolo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La segunda etapa del Torneo Intermedio se jugará este fin de semana, pero no tendrá presencia de Peñarol ni de Nacional. Ambos clubes solicitarán en esta jornada a la Mesa Ejecutiva de Primera División la postergación de sus partidos como consecuencia del pedido elevado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) a ambas instituciones de que sus planteles hagan cuarentena entre hoy y el miércoles.

Los aurinegros debían visitar mañana a Defensor Sporting, en tanto los tricolores debían hacer lo propio con Deportivo Maldonado el domingo. Ambos clubes fueron notificados a última hora de ayer de la solicitud formal que hizo el MSP a través de la Secretaría Nacional del Deporte (SND) a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

En principio se confirmó a Ovación desde la Mesa Ejecutiva que la idea es aceptar el eventual pedido de Peñarol y Nacional (pueden optar por jugar con la Tercera y en ese caso no se postergarían los juegos) y que el resto de la jornada se dispute tal cual estaba previsto.

Dicho esto, ahora viene la otra parte: la discusión de fondo de quién es el responsable.

Por un lado el MSP y la SND aseguran que Peñarol y Nacional rompieron la burbuja sanitaria al liberar a sus planteles luego de los compromisos ante Athletico Paranaense (martes) y Alianza Lima (miércoles), respectivamente. El protocolo, en su capítulo “Medidas de reducción de riesgos y autocuidado a nivel local”, expresa: “En el caso de las delegaciones uruguayas, una vez culminados los partidos a disputar en el territorio nacional (septiembre y octubre), deberán mantener aislamiento preventivo durante 7 días, realizándose al culminar el mismo Test PCR”.

Los planteles de ambos conjuntos quedaron liberados luego de los partidos, por lo cual ahora deben guardar cuarentena de una semana. Si hubieran quedado concentrados podrían haber jugado el fin de semana, pero ahora los mirasoles deberán estar hasta el martes y los tricolores hasta el miércoles en sus concentraciones.

¿Por qué salieron e incumplieron el protocolo? Por antecedentes. Peñarol enfrentó a Colo Colo en el CDS el martes 29 de septiembre y Nacional a Racing en el GPC al otro día. Los mirasoles quedaron liberados el miércoles y los tricolorese un par de días después porque justo se dio el caso positivo de Felipe Gedoz.

¿Por qué entonces no se aplicó el mismo criterio que ahora? Desde la SND se explicó a Ovación que fue porque entonces los equipos ya estaban en burbuja y los siete días se contaron a partir de su retorno del exterior. Ahora los siete días deben cumplirlos porque rompieron la burbuja.

Lo otro que los grandes ponen en tela de juicio es que se aplicaron dos protocolos diferentes, por lo menos en el caso de Peñarol. Los aurinegros entienden que si se utilizaba el protocolo nacional (como se hace ahora), no debería haberse jugado su partido con Paranaense, porque debería haber sido aislado todo el plantel brasileño al tener cuatro positivos. La molestia es que para la disputa del partido se utilizó el protocolo de Conmebol -que no prevé siete días de cuarentena-, pero no se usó a la hora de liberar a los futbolistas.

Hoy habrá hisopados para ambos planteles y si llega a haber un positivo en tiendas aurinegras se vendrá un debate sobre responsabilidades.