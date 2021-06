Matías Viña se roba las portadas en Portugal ante el interés del Porto por contratarlo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La carrera de Matías Viña puede dar uno de esos saltos que todo jugador ansía. El actual futbolista de Palmeiras, que se encuentra disputando la Copa América con Uruguay, es seguido desde cerca por el Porto y lo que fue un sondeo, hoy es una petición del entrenador.

O al menos así se refiere el diario O Jogo ante la chance de que el lateral izquierdo arribe al "Dragón" luso ya que sostiene que "es el elegido por Sergio Conceicao para reforzar al equipo en 21/22".

Más allá de confirmar que uno de los ocho mejores equipos de la última Champions League está interesado en el uruguayo se apoyó en un hombre que no solo conoce bien a Matías Viña, también sabe lo que es jugar en el Porto: Jorge Fucile.

El actual jugador de Juventud de Las Piedras aseguró que "sin duda no será un problema jugar con la presión de un equipo como el Porto. Defendió a Nacional que es uno de los mejores clubes de Sudamérica y que está obligado siempre. Y el Palmeiras es un grande de Brasil por lo que la situación es la misma".

Para Fucile, que ganó 11 títulos con el club luso, "yendo a Porto va a mejorar en todo. Va a ser mejor que ahora. Tiene equipos muy importantes que también lo quieren, pero lo mejor que le puede pasar es seguir creciendo en el Porto".

"Si tiene la posibilidad que no lo piense ni un minuto. Si se habla del Porto, no importa más nada. Es uno de los equipos más importantes de Europa y no lo pensás, vas directo. Es lo mejor que le podría suceder a Viña", concluyó.