Matías Viña: “Quedan 90 minutos y tenemos que seguir enfocados”

Matías Viña fue una de las grandes figuras de Palmeiras en el resonante triunfo como visitante ante River Plate en el partido de ida de la Copa Libertadores y hasta se hizo presente en el marcador al anotar el 3-0 en el Estadio Libertadores de América.

“Sentimos muchísima alegría por el esfuerzo que hicimos y por el resultado, pero no da para descansarnos. Quedan 90 minutos y tenemos que seguir enfocados”, le dijo el futbolista surgido en Nacional a Sport & Show (Sport 890) agregando que “River planteó su partido. No hay nada cerrado, está la serie abierta y nosotros tenemos que seguir trabajando”.

El 3-0 como visitante deja a Palmeiras en las puertas de la final de la Copa Libertadores, título que el “verdao” consiguió por única vez en 1999, año en el que eliminó al “millonario” en semifinales, que precisamente es su actual rival en esta instancia. Acerca de esa posibilidad, Viña remarcó que “la ilusión de ser campeones está desde que empieza la Copa, esa ilusión crece cuando pasamos de fase, pero estamos tranquilos”.

El lateral izquierdo de 23 años también habló acerca de los saludos que recibió luego de haberle convertido a River, rival que eliminó a Nacional, su exequipo, con un global de 8-2: “Los hinchas de Nacional me hicieron llegar sus mensajes de apoyo y felicitaciones por el gol. Estando lejos me llena de alegría que me recuerden con ese cariño”.

Por último, Matías Viña habló acerca del partido de Eliminatorias que se perdió con la selección de Uruguay por ser positivo de coronavirus y cerró diciendo que "hoy en día le puede pasar a cualquiera. Me tocó a mí como le podía tocar a cualquiera. Yo me hice tres test antes de viajar a Colombia, antes de viajar a Uruguay me hice uno más y en todos di negativo, en el que me hice estando en Uruguay dio positivo. Me dolió por el partido que me tocaba jugar porque era contra Brasil, el país donde estoy jugando".