Matías Viña: "La verdad que no me lo esperaba; uno sueña con estar acá"

Matías Viña, de 21 años, fue citado por el "Maestro" Tabárez para integrar la lista de los 22 jugadores convocados para disputar los amistosos ante Costa Rica y Estados Unidos, los días 6 y 10 de setiembre. El jugador de Nacional, de buen rendimiento en los últimos meses, brindó sus primeras palabras en una entrevista.

"La verdad que no me lo esperaba, uno si obviamente sueña con estar acá, pelearla desde las inferiores, me tocó juveniles y la verdad que me tomó por sorpresa esto de estar acá en la mayor, y aprovecharlo, disfrutarlo y aprender", primeras palabras del lateral tricolor en la entrevista.

El jugador también comentó acerca de las conversaciones que tuvo con "Palito" Pereira y Sebastián Fernández, ambos con pasados en la selección y parte del proceso de selección de Tabárez.

"Hablé mucho con 'Palito', es un referente para mí porque juega en mi puesto y participó de esto que podía vivir, obviamente que me iban a recibir muy bien, y bueno 'Seba' Fernández también me lo planteó", agregó.