Matías Viña: "Creo que nos falta estar un poco más sólidos en el ámbito defensivo"

A un día del tercer partido de Uruguay en la Copa América, en el cual deberá enfrentar a Bolivia, Matías Viña expresó que los jugadores llegan bien físicamente a pesar del desgaste que están haciendo por jugar cada pocos días y en "partidos intensos", y agregó que en el aspecto defensivo vienen trabajando duro, teniendo en cuenta que "hubo un error en el partido anterior, pero se está corrigiendo en estos días para ser más fuerte defensivamente".

El jugador de Palmeiras fue consultado sobre su posición de lateral volante en la cancha y expresó que le hace crecer su potencial. "Estar un poco más adelante me ayuda a llegar y pisar más el área, no tanto en el lateral que capaz que si se desdobla el del lado derecho no puedo llegar. Ya después estando en la línea de tres sí tengo que quedarme un poquito más porque no puedo soltarme, pero me ayuda en ataque", indicó.

Autocrítica

Respecto a qué le hace falta a Uruguay, Viñá fue claro: "Ganar. Venimos haciendo las cosas para lograrlo, estamos trabajando para que se dé ese resultado que estamos esperando. Este partido va a ser importante y con la victoria vamos a tener la clasificación", dijo, y añadió: "Creo que falta estar un poco mas sólidos en el ámbito defensivo y estar tranquilo que las victoria va a llegar".

Sobre la presión que tiene Uruguay de ganarle a Bolivia, el jugador expresó que están tranquilos, trabajando y "viendo videos para afrontar ese partido, que es muy importante porque nos va a llevar a la clasificación". Y agregó: "Sabemos que hay puntos a mejorar, los estamos mejorando. Salvo Brasil, creo que estamos todos muy parejos".

Ahora importa ganar

"Nosotros buscamos la victoria para clasificar, después se verá con quién nos toca enfrentarnos. Obvio que más tarde o más temprano capaz que nos encontramos con Brasil. Ahora buscamos la clasificación".