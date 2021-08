Eliminatorias: Matías Vecino y Maxi Gómez son los primeros en llegar a Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Maximiliano Gómez y Matías Vecino fueron los primeros jugadores Celestes en llegar a Montevideo de cara a la triple fecha de las Eliminatorias de Catar 2022, donde Uruguay enfrentará a Perú, Bolivia y Ecuador.

Vecino explicó que su propio club, el Inter, a pesar de ser de la Serie A, le facilitó realizarse un hisopado para poder viajar. Además, admitió que no le generaron problemas en cuanto a su salida.

"En Italia se hace un hisopado y ya te integrás enseguida al equipo, así fue cuando volvimos de las vacaciones, sé que en Inglaterra es un poco más estricto, pero en nuestro caso no tanto", expresó el mediocentro que llega de jugar el este viernes junto a su equipo.

Maxi Gómez admitió que las horas previas al viaje se vivieron un poco complicadas, pero que "los de la selección me dijeron que tenía que viajar y viajé". "En el club había muchos rumores de que no se iban a jugar los partidos de Eliminatorias, pero yo me contacté con la selección y me dijeron que tenía que viajar y acá estoy para dar lo mejor", sostuvo el delantero de Valencia.



"Todos los partidos de Eliminatorias son muy difíciles, creo que hay que prepararse de la mejor manera, creo tenemos buena selección", finalizó Gómez.

La selección uruguaya comenzará su participación en esta triple fecha el próximo jueves ante Perú en el Estadio Nacional de Lima, a las 22 horas. A partir del martes los jugadores comenzarán su burbuja sanitaria y los hisopados correspondientes, cuando el plantel esté completo. El miércoles partirán desde Montevideo.