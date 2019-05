Matías Pérez entró en el Ejecutivo y en la historia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando Matías Pérez salió de su Cardona natal a los 13 años con el sueño de convertirse en futbolista profesional a cuestas, nunca imaginó que iba a ser el primer representante de los jugadores, técnicos y árbitros en un Ejecutivo de la AUF.



“Lo hemos conversado con los integrantes del grupo de interés, sobre todo con los jugadores, de lo relevante que es, pero todavía no caigo. Y no lo veo como algo personal, sino como que voy a ser el brazo ejecutor de las ideas y el sentir de muchas partes. Creo que a medida que pase el tiempo voy a ir dándome cuenta de la responsabilidad que es. Voy a intentar disfrutarlo y sobre todo aprender”, dijo Matías Pérez tras cumplir con su primer acto oficial como integrante del Ejecutivo al despedir a la selección Sub 20 en el Complejo Celeste.

“Estoy conociendo un mundo del que estaba cerca, pero nunca había estado adentro. Donde trabaja mucha gente y hay muchas cosas por hacer. Tengo que empezar a conocer bien cómo funciona para llevar a cabo las ideas que teníamos todos los futbolistas”.



Decidir quién sería el representante de los grupos de interés en el Ejecutivo no fue fácil. Primero pensaron cuál debía ser el perfil indicado. Y luego tomaron dimensión de que era un momento histórico y que, dada toda la lucha que llevaron adelante los futbolistas, debía ser uno de ellos. “Salió naturalmente. Los demás pensaron que yo debía participar de esto y es algo que me llena de orgullo y de satisfacción por su respaldo. En este nuevo camino pretendemos cristalizar todo lo que veníamos viendo hace tiempo, pero al no estar adentro era difícil llevar a cabo. Hoy vamos a tener otra cercanía para llevar adelante los cambios”.

El miércoles, el Congreso aprobó a los siete integrantes del nuevo Ejecutivo. Fue un momento de mucha emoción para el exfutbolista. “Lo vivimos minuto a minuto. Extraoficialmente sabíamos que teníamos la aprobación, pero hasta que no salió en forma oficial, no logré descontracturarme. Hace dos semanas que venía viviendo esto con mucha ansiedad. Y recién me liberé tras la pronunciación. Sentarme en ese lugar, del otro lado, fue raro. Lo primero que hice fue mirar a los jugadores, árbitros y técnicos que son los que yo represento, con agradecimiento, que es lo que siento”.



Matías ya conocía a casi todos sus compañeros del Ejecutivo, sobre todo a “Nacho” Alonso. A los únicos a los que les estrechó la mano por primera vez fue a Andrea Lanfranco y a Julián Moreno. “Se armó un grupo heterogéneo donde cada uno desde su arista, va a trabajar y a dar lo mejor”.

Pérez coincide con Alonso, quien en sus primeras palabras como presidente de la AUF hizo hincapié en la necesidad de mejorar los ingresos de la Asociación. “Eso va a permitir el desarrollo y el crecimiento. Pero hay muchísimas cosas para hacer. Es fundamental que la AUF sea independiente, autónoma y que genere mayores recursos. Y así poder llevar a cabo todo el resto. Había muchas cosas que estaban estancadas y no se explotaban de la mejor manera”, afirmó. Y agregó que la selección es un ingreso bastante grande de la AUF y que se viene con mucha fuerza AUF TV. “Eso va a llevar a la independencia y a generar mayores ingresos. Luego se verá qué se puede hacer con el contrato de TV que ya existe”, explicó.



“Hoy estoy donde estoy por todo lo que viví como futbolista. Cosas buenas y malas. Todo eso me hizo crecer”, finalizó Matías, quien tiene solo 33 años y podría estar perfectamente dentro de una cancha. “Estos últimos años en los que conocí la interna del fútbol, me han desgastado. Se me apagó un poco la llama del futbolista”.