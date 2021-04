Sebastián Revetria: "Me dijeron desde Peñarol que Matías Mir no era una de las promesas del club"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La semana pasada se conoció que Matías Mir, juvenil que integraba las inferiores de Peñarol, dejará a los aurinegros y se unirá al Parma de Italia sin haber jugado ni firmado contrato con el plantel de Primera División. Ante esto, el presidente Ignacio Ruglio anunció en Punto Penal que la institución mirasol declarará persona no grata al representente del jugador, Sebastián Revetria.

En declaraciones a 100% Deporte, de Sport 890, Revetria respondió: "Si me declaran persona no grata, y ser persona no grata es defender a los jugadores, que me publiquen mil veces ese comunicado”. El también representante del DT Mauricio Larriera dijo sobre las declaraciones de Ruglio: "No me pareció inteligente".

Revetria contó que ya había existido un interés del Cagliari por Mir hace un par de años, pero que el club decidió quedárselo aunque no le hizo un contrato de Primera División.

“Yo le pasé una cifra al Cagliari por un jugador sin contrato y me dijeron que no. En ese momento acababa de cerrar junto a Pablo Bentancur lo de Nahitan Nández por 18 millones. Perfectamente podría haberme llevado a Mir, por quien siempre existió el interés desde Europa, pero él quería quedarse en Peñarol”. Agregó, además: "Preguntamos por qué no le hacían un contrato y lo subían a primera a entrenar. No para jugar, porque todavía no estaba para jugar en primera. Mi idea era trabajar la idea en conjunto, y me dijeron que no a subirlo y que no a hacerle un contrato”.

Aunque el jugador entrenó con el primer equipo bajo el mando de Mario Saralegui, al irse el artiguense y llegar Mauricio Larriera, Mir volvió a entrenar con las divisiones inferiores. En ese momento, contó Revetria, llegó la oferta del Parma.

“Cuando llegó la oferta fue formal fui a hablar con Peñarol. Hablé con la parte deportiva, con todos menos con Larriera. Hablé con Nacho Ruglio y les expliqué la situación. Les pedí hacerle un contrato", dijo el representante.

Sin embargo, ese contrato no llegó. "Yo quería que a Matías lo formaran en Primera", señaló Revetria. "Me dijeron desde Peñarol que Matías no era una de las promesas del club, pero sí que era un jugador por arriba de la media. Hay que ponerse en el lugar del otro. Dentro de un mes ya tiene 18 años, es un hombre. No es un gurí de 14 años. Creo que si hubiera sido un jugador más considerado por el club hace un año, se hubiera arreglado”, añadió.