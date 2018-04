Matías Jones podrá volver contra Wanderers

Los darseneros, que vienen de empatar en su cancha con Cerro, no podrán contar con Facundo Ospitaleche, quien recibió la quinta tarjeta amarilla frente a los albicelestes.



Matías Jones, quien no pudo jugar el fin de semana pasado por una distensión muscular que sufrió ante Racing, ya comenzó a entrenar a la par de sus compañeros sin sentir molestias. De todas maneras, la práctica de fútbol de hoy será clave para ver si juega.



Jones no se crió en River, pero lleva un tiempo en el club y sabe lo que significa el partido ante Wanderers. “Si te cruzás con algún hincha ya te dice que para ellos es el partido más importante. O te escriben con lo mismo”, dijo Matías.