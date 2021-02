Matías Cóccaro quiere bajarle el martillo a Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Matías Cóccaro, el delantero de Montevideo City Torque, viene de anotarle dos goles a Danubio. Pero no solo de fútbol vive el hombre. Este año el delantero se recibirá de rematador. Es que para el nacido en Pirarajá el estudio siempre fue importante y cuando se reciba cumplirá uno de sus grandes sueños. Quizás por eso esta noche quiera bajarle el martillo a Nacional.

El partido entre ciudadanos y tricolores es clave. Los primeros no solo están arriba en el Clausura sino que están segundos en la tabla Anual, a seis puntos de Nacional. “Es un partido fundamental para nosotros y para ellos también. Estamos tranquilos, jugando bien y peleando el torneo. Nos llevan ventaja en la Anual, pero tampoco tenemos que desesperarnos. Creo que va a ser un partido lindo por el simple hecho de que los dos estamos arriba y se juegan cosas muy importantes”, dijo Cóccaro sobre el partido que se jugará esta noche en el estadio Charrúa.

Justamente, mucho se ha hablado de la razón por la que Montevideo City Torque lleva a Nacional al Charrúa cuando venía siendo local en el Centenario. Cóccaro aseguró que no se trata de intentar sacar ventaja en la cancha sintética. “En ese sentido va a ser parejo porque los jugadores de Nacional están adaptados porque ellos tienen una cancha sintética donde entrenar. No va a haber mucha diferencia”.

Luego, se refirió al doblete que marcó en el 4 a 0 de su equipo frente a Danubio. “Hacer dos siempre es una sensación linda, más para nosotros los delanteros que vivimos del gol. Y en la parte del campeonato que estamos necesitamos ganar para seguir sumando y saber que uno puede aportar haciendo goles me deja muy satisfecho”.

Llegó a Montevideo City Torque Torque hace un año y medio sabiendo lo que se iba a encontrar. Se había enfrentado al equipo del Grupo City jugando en Rampla y en Villa Teresa en la B. “Me había tocado jugar en contra y era un rival muy complicado, que te manejaba la pelota a su manera. Sabía a lo que jugaba y a lo que apostaba Torque. La forma de jugar y la idea del equipo me gustaba mucho. Cuando surgió la oportunidad no lo pensé dos veces”, contó.

Estar en el equipo que pertenece al Grupo City significa para los futbolistas una tranquilidad económica que otros clubes no tienen. “Contar con todo y que te den todas las posibilidades de trabajar como un verdadero profesional influye a la hora de demostrarlo en la cancha. Es un aspecto que por lo general influye en lo físico y en ese sentido el equipo está muy bien”, admitió quien tiene contrato hasta mediados de 2022.

Es vox pópuli que el equipo dirigido por Pablo Marini es el que mejor juega en el medio. Cóccaro no lo desmiente. “Tenemos una idea muy trabajada. Pablo está constantemente inculcándonos su forma y eso sumado al convencimiento de los jugadores es fundamental para que se logren los objetivos. Además, hay una buena base de futbolistas que llevan mucho tiempo jugando juntos. Y los que hace poco que estamos nos pudimos adaptar muy bien a la idea. A medida que van pasando los partidos se nota cada vez más que la idea va saliendo a flote”, explicó.

No se trata de que los movimientos que se ven en los partidos se ensayen muchas veces, es que la idea ya está impuesta. “Se viene trabajando hace mucho tiempo y ya la tenemos clara. Saber qué es lo que tenemos que hacer dentro de la cancha hace las cosas más fáciles. Y también tenemos la libertad de decidir. No es necesario que hagas todo tácticamente como te dijeron, tenemos ese plus de poder hacer algo diferente. Y eso también está bueno”.

El proceso

Obviamente, que el técnico argentino Marini esté en su cuarta temporada al frente del Montevideo City Torque, también influye en el buen desempeño del equipo. “Creo que es súper necesario que el técnico conozca a los jugadores y que pueda manejar un proceso. Porque hay entrenadores que hacen las cosas muy bien pero a veces, si no se le dan los resultados en cuatro o cinco partidos, ya tratan de sacarlos. Creo que es muy injusto. Que a Pablo (Marini) lo hayan dejado tanto tiempo lo demuestra. Porque estuvimos en la B y ahora estamos peleando el Uruguayo”, afirmó el joven delantero de 23 años.

Y pasó a definir a su entrenador. “Es un técnico al que le gusta hablar con los jugadores. Tiene un buen trato. Es cercano, te habla y te aconseja. Trata de que se genere un buen grupo. Siempre dice que el grupo es fundamental. Hoy en día el grupo está bien y es parte de lo que él ha tratado de lograr todo este tiempo”, señaló antes de seguir entrenando solo en su casa.