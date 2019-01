Matías Castro es el arquero que quieren los violetas

Con Guillermo Reyes lesionado, el “Polilla” Da Silva ha decidido contratar a otro arquero para pelear el puesto con el “Moneda” Gastón Rodríguez.



En los últimos días se han manejado los nombres de varios arqueros, pero el interés violeta está en el ex-Liverpool, Matías Castro.



De todas maneras, la situación no es fácil, porque Castro tiene contrato con Temperley el club al que llegó en junio del año pasado, tras haber jugado cinco temporadas en Unión de Santa Fe.



También había interés en Darío Denis, de Fénix, pero los de Capurro quieren dinero para dejarlo partir.



APARTE. Maximiliano Perg salió sentido del partido que Defensor Sporting disputó frente a la selección Sub 20 el sábado pasado, pero fue solo un susto. Se cargó un poco los abductores y ayer entrenó diferenciado por precaución, lo que seguramente seguirá haciendo en los próximos días.



No quieren exigirlo, sobre todo teniendo en cuenta las lluvias que han caído en las últimas horas y el estado de las canchas. Pero llegará sin inconvenientes al debut de los violetas en la Copa Libertadores.



Hoy lunes realizaron doble horario en el complejo Arsuuaga, con concentración en el Cottage. Y mañana repetirán el plato.