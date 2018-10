Matías Cabrera se lesionó en el Cali

El volante, pieza clave en el esquema del técnico de Deportivo Cali, Gerardo Pelusso, se lesionó en el partido frente a Independiente de Santa Fé.

Supuestamente se trata de un esguince de rodilla, de lateral interno, y en principio el médico del club le había dicho que la recuperación le iba a llevar solo diez días. Esto basado en la revisación clínica y en que la rodilla estaba bastante estable.



De todas formas, se le realizó una resonancia y algunos de los doctores del club entendieron que había un poco de desprendimiento. Pero no todos coincidían en el diagnóstico, por lo que le dieron la opción de hacerse cirugía o no.



Así las cosas, Cabrera será operado hoy, pero más que nada para ver cual es exactamente la entidad de su lesión. "Yo me siento, bien, demasiado bien como para una operación. No sé cuánto me va a llevar la recuperación, dependerá de lo que vean hoy. Pero estoy tranquilo porque son cosas que pasan en esta profesión. Son parte de porque uno está siempre arriesgando el cuerpo", le dijo Cabrera a Ovación.



El volante espera recuperarse pronto para poder jugar alguna de las finales. Cabe recordar que Deportivo Cali juega la Liga Águila y la Copa Sudamericana, donde viene de eliminar a Liga de Quito y espera rival entre Millonarios y Santa Fe.