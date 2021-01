Matías Cabrera donó una gimnasio completo para las juveniles de Cerro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Es un mimo al alma, un mimo a mi vida y a todos los muchachos porque nosotros sabemos lo que es remarla en dulce de leche en el complejo de Santa Catalina. Por suerte pude hacerle un regalo a todos los chicos, a las generaciones nuevas y que ellos puedan tener todo lo que a nosotros nos faltaba", le explicó Matías Cabrera a Ovación, sobre el gimnasio completo que le regaló a las divisiones juveniles de Cerro, el equipo donde se formó y al que defendió tres temporadas en Primera.

"Muchachos quiero compartir con ustedes algo que estuve trabajando desde el año pasado para poder lograrlo. Y que para mí significa muchísimo y lo pude hacer. Le hice un regalo a las juveniles del club de un gimnasio equipado con todas las máquinas de primera, mancuernas, pesas, barras, pelotas de peso, y todo con césped sintético", así comienza el mensaje que le envió Matías Cabrera a sus ex compañeros de Cerro, con quienes ganó la Liguilla en 2009, el único título oficial de los albicelestes.

"Es algo que nosotros siempre soñamos. Lo bien que nos hubiera venido tenerlo en Santa Catalina donde hacíamos las sentadillas con los compañeros porque no teníamos nada y nos moríamos de frío. Me veo reflejado en lo que vivimos nosotros en el complejo. Para mí hoy poder hacerle este regalo a las juveniles me emociona y quería compartirlo con ustedes que son de mi generación y tuvieron los mismos sueños y las mismas ganas que yo. Lo pude hacer yo pero es un regalo de todos nosotros, por aquellos anhelos que teníamos de poder tener las cosas que merecíamos para entrenar", dijo el volante de Universidad de Concepción de Chile quien realizó una importación para mandar el gimnasio que se instalará en el complejo de Santa Catalina donde entrenan las juveniles del club.

No sólo Cabrera se acuerda de los jóvenes. También Joaquín Boghossian, el Popi Rodrigo Muñoz y Hugo Silvera, los seniors de Cerro realizaron otras donaciones para las juveniles.