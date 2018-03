Matías Cabrera sobre Davide Astori: "Decidí de alguna manera homenajearlo"

"Fue horrible. Me desperté y tenía un mensaje de Mati Vecino que habíamos compartido en Cagliari con Astori. Estuve una hora y media en la habitación y no lo podía creer. Mismo ayer después del partido me dormí a las tres de la mañana mirando, escuchando, tratando de caer. Es un poco difícil cuando pasan estas cosas. Ayer decidí de alguna manera homenajearlo; él en Cagliari jugaba con la 13 y en Fiorentina también, cuando entré a la cancha me ericé todo", contó Matías Cabrera en diálogo con Quiero Fútbol de Sport 890.

"Teníamos una muy buena relación, no eramos amigos pero eramos muy buenos compañeros. Era un fenómeno en todo sentido, como jugador y sobre todo la cabeza que tenía", añadió.

A su vez, contó cómo reaccionó a la noticia su pareja, por cómo fue que se encontró sin vida al capitán de la Fiorentina. "Mi mujer estaba muy mal y me decía 'estoy con miedo' porque te dormís y ya no te despertás", aseguró.

"De lo que conocía de él, sé que no desperdició un día de su vida porque cada cosa que hacía la hacía al 100%, con una intensidad que a veces era hasta demasiado. Él entrenaba y parecía que jugaba un partido por como hablaba, por como se concentraba. Salí de ahí y te lo encontrabas en un restaurant tomando un café y leyendo. Cada cosa que hacía tenía un motivo, tenía metas claras", explicó.

De todas formas, no dudó en jugar contra Fénix y hacerle el homenaje: "Ayer (por el domingo) durante el día no estuve bien, pero en ningún momento puse en duda que iba a jugar".

"Era lo más sano que había, una persona convencida con sus ideales. Si había algo que le tenía que decir al técnico, paraba la práctica", cerró.