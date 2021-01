Matías Arezo: "Hoy no sé si iría a un grande, tampoco lo tengo pensado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Matías Arezo, de tan solo 18 años, es una de las grandes figuras que tiene River Plate y una de las principales promesas del fútbol uruguayo. Su debut en el conjunto darsenero con tan solo 16 años lo llevó a adquirir mucha experiencia a una corta edad y hoy la demuestra tanto dentro como fuera de la cancha.

Pero en un fútbol como el uruguayo, sumar las variables de juventud y calidad significa emigrar rápidamente, pero eso es algo en lo que el atacante no piensa pese a que ha tenido algunas ofertas ya que tiene contrato en River Plate hasta 2022.

"Intento no enfocarme en eso", expresó Arezo en diálogo con ESPN. El delantero aseguró: "Intento salir de eso y mantenerme en River aunque en el momento que me toque irme la alegría va a estar".

Más allá de que pueden existir ofertas del exterior, hubo equipos del fútbol local que lo sondearon y la referencia es para los grandes. "Uno lee los rumores como cuando apareció el de Peñarol y uno no lo puede dejar pasar porque a la edad mía sería algo muy lindo ir a un equipo grande", opinó.

Aunque de todas maneras recalcó: "Hoy en día no sé si iría a un grande, tampoco lo tengo pensado. Es lindo que hablen de uno cuando hace las cosas bien, me siento muy cómodo en River y no pienso irme de mala manera tampoco".

Respecto a lo que se vendrá manifestó: "Las ofertas se analizarán. Si sirve pasar por un grande bienvenido sea y si hay que ir al exterior también. Me llevo a toda la familia y no dejo nada acá, lo lindo sería darle a mis padres lo que me dieron ellos.