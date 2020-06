Mathías Suárez no será operado; no lo autorizó Montpellier

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mathías Suárez no será operado de la rotura de meniscos de su pierna derecha debido a que Montpellier, el club francés dueño de la ficha, no lo autorizó manteniéndose firme en su posición inicial. La información la dieron en el programa Último al Arco y lo confirmó Ovación.

Nacional a través del equipo de médicos liderados por Álvaro Arsuaga pretendían operar al lateral derecho, porque es una operación sin mayores complicaciones que se hace con asiduidad y por lo general no quedan secuelas y en 20 - 25 días el futbolista regresa a jugar. Ya tenían una fecha asegurada para la intervención quirúrgica que era la de este viernes 12 de junio.

Montpellier, en cambio, quería que se le hiciera un tratamiento con un gel (liquido en la rodilla) que finalmente será lo que se le hará a partir de la tarde de este miércoles y durante una semana. Por esa razón, no comenzará a practicar con normalidad el lunes 15 de junio.

"En estos momentos no me duele, pero está claro que no me encuentro al 100% porque los trabajos que hice fueron todos preparando lo que iba a ser la operación", relató el futbolista tricolor hace unos días atrás, y añadió: "Contra Estudiantes ya jugué con dolor los últimos 15 minutos y luego del partido la rodilla se me inflamó".

Suárez tiene contrato con Nacional hasta el 31 de diciembre de 2020, luego volverá del préstamo a Montpellier.