Mathías Suárez: "Cuando me dijeron que Nacional tenía interés, dije que sí"

Del Aeropuerto a Los Céspedes. Y de ahí, a firmar el contrato que lo unirá con Nacional por un año. Mathías Suárez, cedido en préstamo por el Montpellier de Francia, llegó a Uruguay para convertirse en futbolista de Nacional. Y no ocultó que está “feliz” de poder unirse al “campeón uruguayo” y que se ilusiona con poder lograr títulos y buscar el sueño de la Copa Libertadores con la camiseta tricolor.

En su diálogo con Nacional TV, el lateral que puede moverse por las dos bandas, reconoció que asumió “un lindo desafío” al decidir volver al fútbol uruguayo. Y contó: “Cuando me dijeron que Nacional tenía interés en ficharme, no demoré nada, le dije que sí a mi representante”.

Después de un período de poca competencia en Europa, Suárez llega para reforzar el lateral derecho del tricolor. “Vengo muy motivado, con mucha confianza y ojalá que se de todo bien”.

Tras admitir que en Francia pudo agarrar “experiencia” y que eso le ayudó a comprender “qué cosas se pueden hacer y qué cosas no”, admitió que no pudo “jugar mucho”, pero subrayó que “todo suma”.

Sobre su vinculación a Nacional insistió: “Vengo con otra cabeza. Ya estoy grande, tengo que hacer las cosas bien y eso es lo que va a pasar. Todo jugador siempre quiere estar en un equipo grande y ojalá que esté a la altura”.



En lo que concierne a su relación con los hinchas tricolores Suárez precisó: “A la gente quiero decirle que se quede tranquila porque voy a dar dejar todo por esta camiseta”.

El diálogo con el técnico todavía no ha sido extenso. “Sí, hablamos un ratito con Gustavo, pero más que nada me preguntó cómo estoy. Vengo a sumar y donde me toque voy a estar. Venir al Campeón Uruguayo y jugar la Copa Libertadores es un sueño muy lindo”.