Mathías Olivera: "Por suerte pude tener minutos de juego"

Recién en la mañana del partido, José Bordalás, técnico del Getafe, le informó a Mathías Olivera que iba a jugar de titular ante el Eibar. El exfutbolista de Nacional no le falló al conductor y con su juego espera poder ganarse más minutos de competencia.



"No venía teniendo minutos, porque desde 2017 que no tenía actividad en el equipo. Por suerte pude jugar de titular y pudimos ganar", contó Olivera al explicar lo que está experimentando actualmente en España.



Olivera, autor del gol que le dio los tres puntos al Getafe, reveló que recién "en la mañana del sábado el técnico (Bordalás) me llamó a la habitación y me dijo que iba a jugar de titular. Me anticipó que iba a tener un trabajo duro. Por suerte lo hice bien y eso que en este 2018 no había tenido continuidad".



La posición que ostentan en la tabla de posiciones los motiva a seguir sumando puntos. "Estamos séptimos con el Sevilla, vamos a ir partido a partido, porque estamos tratando de meternos en alguna copa, si se puede. Lo mejor es ir paso a paso".



En lo que refiere al gol convertido, en diálogo con 100% Deporte (Sport 890), Olivera comentó: "Me quedó justito ahí, por suerte pude cabecear y terminó adentro. Estuvo increíble".



No sabe qué le puede deparar el futuro en cuanto a la cantidad de juego que podrá acumular, pero no baja los brazos y tiene la tranquilidad de que todavía le quedan cinco temporadas más de contrato. "Siempre trabajo día a día y con ganas de aportar mi granito de arena. Ante Eibar jugué más adelante, no de lateral. Había jugado muy pocos partidos de volante, en juveniles, pero creo que me adapté bien. Es cierto que terminé un poco cansado porque no tenía continuidad, pero pude aguantar. ​Como todo jugador quiero jugar siempre, pero cuando no se puede hay que seguir entrenando todos los días, porque no queda otra. Siempre hay que esperar la oportunidad".