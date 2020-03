Mathías Olivera: "Es una locura lo que está pasando"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Son días de incertidumbre en el mundo debido a la pandemia del Covid-19. Esa situación ha llevado a cambiar las rutinas de la mayoría de la población para cumplir con los pedidos de cuarentena y evitar así la propagación del virus. No es fácil estar todo el día encerrado y conectarse con cosas para las que habitualmente no hay tiempo. Incluso, es todo un desafío. Y uno de los que está viviendo la cuarentena es el futbolista uruguayo Mathías Olivera, quién atravesaba el mejor momento de su carrera en España, en el Getafe, cuando se decidió la paralización del fútbol español.

“Estoy en casa, tomando unos mates. Es una locura todo lo que está pasando”, contó a la distancia el lateral izquierdo, encerrado en una de las provincias a las que más afectó el virus, como lo es Madrid (donde está la ciudad de Getafe) que hasta anoche llevaba 5.637 casos y 390 personas fallecidas.



“Al principio nos habían dicho que podíamos salir a correr, pero ahora no se puede salir a la calle, porque te multan con 600 euros. Estamos haciendo cosas en nuestras casas, el profe nos pasó varios ejercicios, pero viste que algunos no se pueden porque los gimnasios están cerrados. Yo me manejo con lo que tengo en casa; tengo de esas pelotas grandotas, gomas, pero por ejemplo no tengo pesas. Intento hacer la rutina bien tempranito” dijo Olivera.

Sobre la cuarentena obligatoria, el uruguayo dijo que “en los primeros tres días la vas llevando, pero después no sabés qué hacer. El jueves fue el último entrenamiento y ya el sábado no había casi nada abierto. Tengo balanza y me peso todos los días, con la comida me estoy cuidando, porque ahora que no estoy entrenando mucho y que no estoy quemando tantas calorías tengo que tomar más precauciones”.

Mathías, de 22 años, vive junto a su novia en Getafe. Ella es uruguaya y hace siete meses que se fue a España para acompañarlo. “Ella sabe más de cocina que yo, pero en lo que puedo la ayudo, je. Desde el club ahora nos mandaron una dieta diferente, sobre todo con más verduras y frutas y no tanto carbohidratos”.

El tiempo abunda al no poder salir de la casa, y Olivera busca cosas para entretenerse. “Sinceramente ya me miré como 10 películas, terminé la serie Vivir sin Permiso y ahora estoy con la tercera temporada de Elite, pero ya te duelen los ojos de tanto mirar, je”.

Entre risas, el defensa contó que “no juego casi nunca al Play, pero justo Cathriel (Cabaco) me había pedido el cable que le faltaba a él, se lo di, y ahora a mi novia se le ocurrió comprar un juego, íbamos a jugar, pero no tengo el cable y el que te dije no me contesta, je”.

Mathías Olivera fue una de las figuras en el Getafe-Ajax por Europa League. Foto: EFE.

SU MOMENTO. A Olivera le costó agarrar continuidad en el Getafe, pero estaba siendo titular siempre hasta el momento del parate. Llegó a Getafe para el segundo semestre del 2017, jugó poco, lo cedieron al Albacete donde tuvo mayor regularidad y regresó al equipo de Madrid.

En lo que va de la temporada lleva disputados 17 partidos, 14 de ellos como titular, incluso los cuatro de Europa League, donde su equipo dejó por el camino al Ajax. Sus buenos rendimientos lo llevaron a transformarse en titular indiscutido para el DT español José Bordalás.

“Te soy sincero... Al principio estaba con una tristeza tremenda porque estaba en el mejor momento de mi carrera, con todos los partidos que se nos venían, habíamos pasado la serie contra el Ajax y se venía un lindo partido. Obviamente que esto del virus a mí me mató, y al equipo también. Estoy triste, pero se entiende la situación”, manifestó el defensa, que recordó lo que le costó llegar a jugar en el primer nivel: “estos últimos años no fueron nada fáciles. Ahora que me estaba tocando jugar todos los partidos pasó esto del virus, pero ojalá que se vaya cuanto antes y podamos continuar con la Liga”.

Getafe es un equipo chico de España, pero que hace tiempo está haciendo las cosas muy bien. Después de una gran Liga que le permitió llegar esta temporada a la Europa League, está repitiendo el buen papel este año. Se ubica en el cuarto lugar con 46 unidades (junto a Real Sociedad), a 12 del líder Barcelona. “La base del grupo está en la humildad y el trabajo, empujamos todos para el mismo lado, no hay uno mejor que otro y eso es lo más importante. Hay confianza en el plantel y en el cuerpo técnico y eso es clave”, expresó orgulloso.

Hoy en el plantel del Getafe también están los uruguayos Erick Cabaco, Damián Suárez y Mauro Arambarri (en el período de pases se fue “Lele” Cabrera al Espanyol). Tanto el “Zorro” como el volante central habían sido reservados por Tabárez para jugar la doble fecha de Eliminatorias: “todos los compañeros nos reíamos porque justo que fueron citados pasó esto. Nosotros veíamos que eran jugadores como para estar en la selección, pero no de ahora, sino de hace tiempo. El ‘Zorro’ está en Europa hace muchos años y tiene un nivel impresionante; yo les comentaba a ellos que en cualquier momento les iba a llegar la convocatoria, por suerte llegó y realmente estoy muy contento por ellos”.

Tricolor. Jugó dos partidos en 2016 con Munúa. FOTO: Archivo El País.

NACIONAL. Olivera, que hizo todas las formativas en Nacional, jugó apenas dos partidos oficiales en Primera y después se fue. Su primera convocatoria fue con Álvaro Gutiérrez en un 3-3 en 2015 ante Tacuarembó y después jugó dos partidos en 2016 con Gustavo Munúa. “Yo reconozco que en algunas cosas me equivoqué y no tuve muchas chances, pero después tuve esa selección Sub 20 que me ayudó de vidriera y me permitió salir a Europa”, contó.

El lateral izquierdo, sobre las cosas que se equivocó, añadió que “más que nada en el tema del pase que hubo, la verdad que fue una locura pero son cosas de la vida que uno va aprendiendo y que lo hacen mejorar”.

Olivera era representado por Daniel Fonseca cuando ocurrió su salida de Nacional de manera polémica y ahora es representado por Pablo Boselli.

Hoy el uruguayo está contento con su vida en España y disfruta de jugar al fútbol, aunque anhela que con rapidez regrese la competencia oficial.

Selección: "Si tiene que llegar, va a llegar"

Gol. El que le marcó a Argentina en el Sudamericano Sub 20. FOTO: Archivo El País.

Mathías Olivera forma parte del proceso de juveniles de Uruguay que encabeza Óscar Tabárez. Jugó el Sudamericano 2017 y el Mundial Sub 20 de Corea

. “Entreno como nunca, tenía que aprovechar la oportunidad. Estoy con mucha confianza y ganas”, explicó el celeste, que añadió sobre la selección que “como cualquier jugador tengo esas ganas de que algún día me puedan llamar, pero soy consciente que hay que seguir trabajando para que eso llegue solo”.

Olivera también expresó que no ha tenido ningún contacto ni siquiera informal con integrantes del cuerpo técnico de la Celeste. “Soy de los que piensa que si tiene que llegar, va a llegar. Hay que esperar tranquilo la oportunidad. Seguir trabajando con humildad”.

Por último, sobre su condición de lateral izquierdo, Olivera manifestó que “hay escasez de laterales izquierdos, pero no te podés relajar, porque hoy no estás y ya te olvidan, el fútbol no tiene memoria, hay que seguir trabajando. Soy un lateral de marca y cuando puedo me voy arriba”.