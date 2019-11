Mathías Laborda, el pibe que nunca perdió en Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La baja de Guzmán Corujo es notoria en Nacional, porque es el jugador que ha tenido mejores rendimientos en la zaga, aunque da la sensación que todavía no llegó a su mejor nivel después de la lesión. Sí ha tenido partidos destacados, como contra Cerro, pero no ha logrado mantener una regularidad de rendimientos. Para enfrentar a Cerro Largo mañana (hora 19.00, en el Gran Parque Central), el corpulento defensa central no estará a la orden debido al desgarro que sufrió y se espera que pueda regresar para el clásico del 17 de noviembre contra Peñarol, por el Clausura.

Por ese motivo se le abrió un hueco a Mathías Laborda, el fraybentino de 20 años que para Álvaro Gutiérrez es la primera opción de recambio en la defensa central, por encima de Hugo Magallanes, que apenas jugó un partido y precisamente con Laborda al lado, en el 4-2 a Progreso del Intermedio.

Laborda lleva jugados tres partidos como titular en la temporada (270’) y otro en el que jugó 35’, pero fue por la Copa Libertadores, en el 1-1 de local ante Cerro Porteño.

Ha tenido buenos rendimientos, aunque hubo un partido en el que no comenzó bien en los primeros minutos, nervioso e impreciso, pero que con el paso del encuentro se reivindicó y mejoró, que fue en el 1-1 contra River Plate, también por el Intermedio. En esa tarde hizo dupla en la retaguardia con Corujo.

El otro partido que disputó el campeón de la Copa Libertadores Sub 20 en 2018 fue contra Danubio, en el 1-0 del Torneo Clausura hace apenas tres semanas. Esa noche, el juvenil compartió la zaga con Felipe Carvalho, el mismo compañero de mañana.

Cada vez que Laborda estuvo en cancha, Nacional no perdió, y buscará seguir con la racha positiva de resultado con él en cancha. Se nota que es un zaguero con buena proyección, y es otro de los juveniles que debutó de la mano de Álvaro Gutiérrez. Justamente, debutó oficialmente en Primera División primero a nivel internacional en el juego contra el equipo guaraní en el GPC, el pasado 8 de mayo.