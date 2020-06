Se quisieron llevar libre a Laborda, pero el jugador decidió renovar con Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde su debut en la Primera de Nacional en mayo de 2019, en un partido de Copa Libertadores contra Cerro Porteño (1-1), el crecimiento de Mathías Laborda ha sido notorio, al punto de que terminó la temporada pasada como titular, ganándole el puesto a Felipe Carvalho.

El nacido en Fray Bentos hace 20 años apenas lleva jugados 16 partidos en los tricolores, todos ellos como titular a excepción del día de su debut, que ingresó desde el banco de suplentes. Tres de ellos por la Copa Libertadores. Y marcó dos goles, ambos a Progreso (4-2 y 1-0).

Laborda creció futbolísticamente en Anglo de Fray Bentos y llegó a Nacional para la Quinta División, cuando esa categoría era dirigida por Tabaré Alonso. Tras un período de prueba dejó buenas sensaciones y fue fichado, para posteriormente ganarse un lugar en el equipo.

El zaguero termina su contrato con Nacional el próximo mes de diciembre, pero su intención así como la del grupo que lo representa es firmar la renovación del vínculo. Esa actitud habla de la forma de ser del fraybentino, ya que se podría ir a fin de año en condición de libre (firmando un precontrato con otro club ahora, a seis meses del final del vínculo), pero su aspiración es firmar en breve la renovación.

Ya está todo encaminado para extender el contrato de Laborda por un año más, hasta diciembre de 2021. JJVD Fútbol Sport Agency, de Juan Martín Veiga y Jose Ducret, es la empresa que representa al jugador tricolor.

Veiga dijo que "con José Decurnex estamos en lo último de la negociación, vamos a renovar. Es como dijo Mathi, él se quiere quedar. Él es muy maduro, quiere jugar más partidos en Uruguay. Es como todo, sí hay algo lo vamos a ver los tres, Mathías, Nacional y nosotros y si sirve, sirve. Mathías está tranquilo".

El representante le contó a Ovación que "varios equipos me ofrecieron sacarlo libre, pero les dije que no había chance. Tengo muy buena relación con Decurnex y no vamos a tener problemas. La renovación ya casi está, lo que nosotros queremos está, lo que Nacional quiere también, sólo hay un par de cosas que estamos corrigiendo y supongo que en breve ya estará".

Equipos interesados de Italia, Estados Unidos y México

Veiga habló sobre los ofrecimientos que ha tenido por Mathías Laborda, quien también jugó en la selección uruguaya Sub 17, Sub 20 y en la Sub 23 que disputó el Preolímpico a inicios de este 2020. "Tuvimos un par de cosas, nada formal. Hubo interés desde la MLS, de México y de tres equipos italianos. No sé si Mathi se irá ahora o no, esa es la realidad. Hubo una oferta concreta en enero de Udinese, pero no se dio", expresó Veiga.

"Hellas Verona y Bologna fueron los otros dos interesados en Italia. Con Hellas Verona estuve hablando, pero no hay nada formal, han sido sondeos; ellos quieren un central", agregó el empresario.

Decurnex, José López Rubio y el coordinador de formativas Sebastián Taramasco estuvieron el martes pasado en Fray Bentos y se reunieron con autoridades de Anglo. Además de llegar a un acuerdo de cooperación entre las instituciones, se habló del tema de Laborda. Anglo tiene un pequeño porcentaje en una futura venta del defensor.