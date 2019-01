Mathías Cardacio es el primer efecto clásico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los primeros efectos de la derrota clásica del lunes a la noche no se hicieron esperar en Nacional. Menos de 24 horas después, ayer a la tarde, quedó concretada la séptima incorporación para el plantel tricolor: Mathías Cardacio.



Es cierto que su nombre fue el primero que se manejó para transformarse en refuerzo. Ya antes incluso de que se llegara a un acuerdo con Eduardo Domínguez para que se hiciera cargo del equipo, el mánager Iván Alonso había conversado con el “Bochita” y había quedado todo encaminado. De hecho, Jorge Da Silva (técnico de Defensor Sporting) había confesado que el futbolista le había dicho en los últimos días de diciembre -cuando seguía yendo a entrenar porque tenía contrato hasta fin de año- que no contara con él, pues tenía todo solucionado para irse a Nacional y no continuar en el violeta.

Sin embargo, los días fueron pasando y no hubo novedades. Su idea era incorporarse el 2 de enero, cuando el plantel volviera a Los Céspedes, pero ello no ocurrió porque el arreglo no llegaba. Su llegada incluso se enfrió porque comenzaron a llegar futbolistas que retornaban de préstamos y otras incorporaciones (Rodrigo Amaral, Octavio Rivero, Pablo García, Gustavo Lorenzetti, Felipe Carvalho y Felipe Carballo), por lo que Cardacio comenzó a explorar opciones de irse al exterior, más precisamente a Argentina.

El mal resultado clásico, la falta de volantes de contención y la salida un tanto inesperada de Christian Oliva (quien ya no jugó el lunes) a Cagliari, llevó a que en pocas horas se concretara el arribo de Cardacio, quien a los 31 años retorna a la institución que lo formó y en la que hizo todas las juveniles como parte de la generación de Luis Suárez y Bruno Fornaroli, entre otros.



“Bochita” se marchó del tricolor en 2008 para enrolarse al Milan. Luego de un año tuvo pasajes por Banfield (Argentina), Atlante (México), Olympiakos (Grecia), Asteras Tripolis (Grecia), Londrina (Brasil), Colo Colo (Chile), Defensor Sporting, Dorados (México) y nuevamente Defensor, en donde el año pasado fue el capitán del equipo.

Está todo encaminado para que llegue “Palito”



El deseo del jugador de arribar a Nacional, las ganas de volver a jugar al fútbol y de salir de Estudiantes de La Plata, donde no será tenido en cuenta, hicieron que las gestiones avanzaran a pasos agigantados en las últimas horas y que la llegada de Álvaro Pereira esté más cerca de lo que se pensaba hace pocos días. De hecho, para que la misma se concrete solo faltaría el “sí” del cuerpo técnico de Nacional ya que el propio jugador está haciendo las gestiones para poder salir del “Pincha” y llegar a préstamo al conjunto tricolor. “Palito”, de 33 años, llegaría al conjunto tricolor con un contrato a rendimiento, dado que el futbolista solo jugó 10 partidos en los últimos dos años a causa de las lesiones sufridas en Cerro Porteño.