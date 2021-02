Matías Aguirregaray: “Si Peñarol me quiere lo económico se arregla en cinco minutos”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Matías Aguirregaray es uno de los jugadores que desde hace varios meses está en el radar de Peñarol por su condición de jugador surgido en el club y por las ganas que el futbolista tiene de volver a la institución.

“En setiembre me llamó Darío Rodríguez para volver a Peñarol, en enero me llamó Ignacio Ruglio. Me dijeron que había diferencias económicas y en el medio llegó el "Mono" Pereira. Ayer me llamó Guillermo Varela y me hizo una propuesta, pero es raro", le dijo el “Vasquito” al programa 100% Deporte (Sport 890).

Por otra parte, el lateral derecho de 31 años agregó que “estábamos muy cerca de volver, Bengoechea no sé quiso meter y dijo que en este contrato no iba a participar. Darío me quiere, me lo volvió a decir, pero se enfrió a pesar que quiero ir. Es mentira que pedí un contrato maravilloso. Yo pedí lo mismo que en 2015. Yo vuelvo si me valoran porque ya di lo que tenía que dar. El día que vuelva es porque me llaman, me valoran y porque veo que me quieren porque si Peñarol me quiere lo económico se arregla en cinco minutos. Saben de las ganas que yo tengo de jugar en el club porque hace tres o cuatro meses que vengo entrenando y esperando la posibilidad de regresar”.

“Entiendo que el puesto está cubierto y no tienen ningún compromiso conmigo. Yo hablé de nuevo con Darío y ahora si hay una propuesta la tengo que analizar porque tengo varios equipos interesados de Argentina, hay algo de Chile también pero a todos los equipos con los que hablé les pedí que me dejen la prioridad de Peñarol porque sentía que se podía dar. Estaba casi seguro de eso. Se enfrió y ahora veremos qué pasa”, agregó Aguirregaray.

Respecto a su condición física y futbolística, el “Vasquito” contó: “Estoy muy bien y desde que me fui de Arabia Saudita a fines de octubre ahí empecé a entrenar todos los días de lunes a viernes. Me voy sábado y domingo libre para irme al campo, pero me vengo entrenando y alimentando bien, esperando”.

"Me va a costar porque cuando volví a jugar después de la pandemia me costó. Quizá ahora me lleve 30-40 días para estar a punto y poder jugar". Matías Aguirregaray Exjugador de Peñarol

Consultado acerca de si hubo ofertas de otros equipos de Uruguay, Matías Aguirregaray dijo que “no hubo otras propuestas. Hablé con Gregorio pero de la vida, no más, por la amistad que tenemos”.

Por último, el lateral derecho que se consagró campeón Uruguayo con el mirasol en tres temporadas, cerró diciendo que “sigo con la ilusión y el sueño de jugar en Peñarol y volver al club. Me agarra en un momento justo y en una edad buena. Al hincha no tengo mucho para decirle porque le tengo que demostrar todo en la cancha. Si no rindo no me van a querer mucho”.