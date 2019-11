El "Matador" Cavani está seguro, ¿pero y Luis Suárez?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde que Uruguay fue eliminado en la Copa América por Perú que Edinson Cavani y Luis Suárez no están juntos en la selección. Esta fecha FIFA vuelve a juntarlos, pero la pregunta por estas horas es: ¿estarán juntos desde el inicio ante Hungría?

Está claro que la interrogante no la genera un tema futbolístico, porque ambos son los titulares indiscutidos en el ataque celeste, al menos en el corto plazo. Serán quienes inicien las Eliminatorias (cuyo sorteo de fixture se efectuará el martes 3 de diciembre en Cartagena de Indias, Colombia) como puntas y en todo caso lo que puede definir esta doble Fecha FIFA es cómo los acompañará el maestro Tabárez.

No obstante, puede ser que este viernes ante Hungría en Budapest (estadio Ferenc Puskás, hora 15, VTV con producción de Tenfield y Vera+ con producción AUF TV) el “Pistolero” no integre la oncena titular, ya que viene de recuperarse de una molestia en el sóleo que le impidió iniciar el último juego de Barcelona y por ello podría saltar desde el banco para tener minutos ante los magiares, pero no muchos, pues así tendría un par de días más de descanso y estaría pleno para enfrentar a Argentina.

Esta es una posibilidad que maneja el cuerpo técnico por el momento, aunque el futbolista no ha presentado ningún problema. De hecho, entrenó martes y miércoles con el resto del grupo y lo hizo a toda intensidad. Además, hay que tener en cuenta que el partido con Hungría es seguro, pero no lo está para nada el que se jugará el lunes ante Argentina en Israel por los ataques que recibe desde Gaza (ver página 11).

El ranking FIFA marca una clara superioridad de Uruguay, que se encuentra en el puesto 5 y en el segundo escalón de Sudamérica, en tanto Hungría aparece en la posición 50 y es la selección 28 de Europa. El combinado magiar fue dos veces vicecampeón del mundo (1938 y 1958), pero desde España 1982 no va a un Mundial.



Y si no juega Suárez, ¿cómo sería el ataque? Aquí Tabárez podría presentar un 4-2-3-1, con Vecino y Valverde en el doble cinco; Brian Rodríguez, Bentancur y Lozano en el tridente de medio puntas; y Cavani más adelantado.



Lo que sí parece un hecho es que van a jugar los dos Brian, quienes demostraron velocidad por las bandas y pegada. Y ello no depende si juega Suárez o no. En ese caso el seleccionador puede utilizar un 4-4-2, con Vecino y Valverde o Bentancur como volantes internos, los Brian como externos y los dos supergoleadores en punta.

Las ausencias de Nahitan Nández y Giorgian De Arrascaeta ambientan esta prueba, que de dar buenos resultados puede convertirse en la fórmula para el inicio del camino a Catar 2022.