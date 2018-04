"Ya es un mata-mata"

Mathías Cardacio no pudo entrenar ayer por un malestar estomacal que lo tuvo a maltraer la noche anterior. Pero no hay nada que pueda bajar al capitán violeta del partido de hoy frente a Monagas por la Copa Libertadores. “Se fue mi mujer de fin de semana y me dejó solo. Y salir a comer afuera me jugó una mala pasada. Estoy pagando los platos rotos, pasé la noche con vómitos. Pero ya estuve con los doctores y voy a jugar como sea”, contó el “Bochita” sentado junto a su padre, que había ido a visitarlo al Franzini.



“Estos dos partidos con Monagas son finales para nosotros. Es como si hubiéramos arrancado en octavos ya. Se nos anticipó el mata-mata. Hay que ganar todos los partidos. En realidad, la Copa te obliga a ganar casi siempre. Hoy con Monagas somos los que tenemos menos puntos en el grupo y sabemos que debemos hacer seis de seis con los venezolanos para jugar luego una final con Cerro Porteño. Somos conscientes de lo que nos jugamos”, agregó el volante.



Eduardo Acevedo no había querido hablarles de Monagas hasta que jugaran frente a Liverpool para no enloquecerlos. “El que se enloquece es él, je. Nos ha contado algunas cosas. Conmigo habla bastante y me comentó que es un equipo muy ordenado y aplicado tácticamente. No son ningunos tontos. Uno a veces los subestima un poco porque son venezolanos, no son muy conocidos y pueden ser ingenuos, pero no. Hemos visto compactos de partidos y lo han hecho bien, más allá de los resultados adversos que han tenido. Es un rival a respetar mucho y vamos a tener que estar muy atentos y muy concentrados. Acá en el Franzini nos hacemos fuertes. Y hay que hacer valer eso”, añadió convencido el capitán de los del Parque Rodó.



“Por suerte nos agarra en un buen momento, hemos vuelto a ser el equipo del año pasado y esa es la alegría más grande que tenemos. Con lo que cuesta mantener un nivel alto en el fútbol uruguayo, ser fuertes y prolongar el éxito, nos pone muy contentos haber recuperado las sensaciones del año pasado”, explicó.



Esa confianza que sienten hoy los dirigidos por Acevedo se vio acrecentada con el último triunfo del viernes pasado ante Liverpool. “Fue un partido muy lindo, con dos buenas propuestas. Diferente al de la segunda pelota de todos los fines de semana. Esos partidos lentos... este fue de dos equipos dinámicos, que intentan jugar rápido. Es mucho más lindo cuando un partido se da así. Nos vino bien para preparar el partido con Monagas, porque fue un partido similar a los de la Copa. Por suerte pudimos ganar y creo que en el contexto general del partido lo merecíamos por lo del segundo tiempo. Y la gente se fue muy contenta del Franzini”, relató.



Los violetas regresaron al Franzini en las primeras horas de anoche para cenar y quedar concentrados. A la misma hora en que los venezolanos de Monagas reconocieron el campo del escenario del Parque Rodó. “Los miramos de ahí arriba, de la concentración; con Gremio hicimos lo mismo. Hacemos una trampita. Je. Aunque en realidad ya no se estila hacer nada, ni un táctico ni nada. Sólo hacen algunos pases para conocer la cancha y más nada. Pero alguna cosita capaz que sacamos, algún jugador que conozcamos por las características, o alguno que no haya venido, pero mucha ventaja no se puede sacar”.



violetas Cougo al límite Ayer Acevedo entrenó con Ayrton Cougo de titular, pero recién ayer su cumplieron los 21 días del desgarro. Hoy deciden si juega o va al banco, que es lo más probable.

El juvenil Emiliano Gómez , de 16 años, que debutó en Primera División muy bien ante Liverpool, está en la lista de la Copa. Y concentró.

El veedor brasileño de la Confederación estuvo ayer inspeccionando el Franzini. Lo recibió Acevedo.

También por el Grupo A, Cerro Porteño recibe hoy a Gremio, con el ánimo alto tras la goleada que le propinó a Nacional en lo local. El equipo paraguayo lidera la serie.