En marzo, Peñarol ganó en las redes sociales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Según las interacciones en Facebook, Twitter e Instagram y las visualizaciones en YouTube, la cuenta "Deportes&Finanzas" estudió el mercado de clubes de fútbol latinoamericano segmentado por países.



el dato ¿Qué es la interacción en redes sociales? La interacción determina el alcance de las publicaciones que se hacen en redes sociales más allá del contenido.



Cuanta más interacción, el contenido es más compartido y hay mayor alcance.

En Uruguay, fue Peñarol quien dominó las redes sociales en el tercer mes del año. El aurinegro arrancó el 2019 con buen pie en la Copa Libertadores y en el Torneo Clausura y parece que tiene motivados a sus hinchas.



Según "Deportes&Finanzas", el equipo mirasol fue el que tuvo más interacciones en Uruguay en Facebook, Twitter e Instagram y también el de más visualizaciones en Youtube.



Peñarol tiene, 17 mil suscritos en Youtube, 259 mil seguidores en Twitter, 252 mil en Instagram y 691 mil en Facebook.

Equipos latinoamericanos en Uruguay:

El estudio también muestra qué equipos de latinoamericanos, no uruguayos, son los que más interacciones generan en Uruguay.



Para "Deportes&Finanzas", estos son los números:



En Instagram: River Plate en Argentina, Colo Colo en Chile, Cerro Porteño en Paraguay, The Strongest en Bolivia, Universitario en Perú, Flamengo en Brasil, Barcelona en Ecuador, Junior en Colombia y Deportivo Tachira en Venezuela.



En Facebook: River Plate en Argentina, Universidad Católica en Chile, Cerro Porteño en Paraguay, Bolivar en Bolivia, Alianza Lima en Perú, Flamengo en Brasil, Liga de Quito en Ecuador, America de Cali en Colombia y Monágas en Venezuela.



En YouTube, según visualizaciones,: Boca Juniors en Argentina, Universidad Católica en Chile, Cerro Porteño en Paraguay, Bolivar en Bolivia, Alianza Lima en Perú, Flamengo en Brasil, Liga de Quito en Ecuador, Atlético Nacional en Colombia y Caracas en Venezuela.



En Twitter: River Plate en Argentina, Universidad Católica en Chile, Cerro Porteño en Paraguay, The Strongest en Bolivia, Univesitario en Perú, Flamengo en Brasil, Liga de Quito en Ecuador, Millonarios en Colombia y Deportivo Lara en Venezuela.

Lo que pasó en Uruguay

La cuenta Deportes&Finanzas también elaboró un ranking de lo que pasó en Uruguay durante marzo con las interacciones de los clubes del fútbol uruguayo.

El Top 5 es encabezado por Peñarol, seguido de Nacional, mientras que el tercer lugar es para Danubio, el cuarto para Cerro Largo y el quinto para Defensor Sporting.