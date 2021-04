Martín Varini: "Sabíamos que eran muy buenos, pero que les podíamos hacer daño"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Martín Varini, técnico de Rentistas, tuvo este miércoles su primer partido como entrenador del Bicho Colorado, que también debutó como participante de la Copa Libertadores con un empate 1-1 frente a Racing de Avellaneda.

Varini sorprendió a América tras su desempeño contra un rival que se decía podía golear a Rentistas, pero en la práctica no fue así. "Sabíamos que el contexto de Racing era complicado por cómo llegaban. Si bien había tenido una victoria contra Independiente, ellos venían un poco complicados. Y nosotros teníamos poco tiempo de trabajo, casi la mitad del plantel renovado, pero intentamos darle soluciones a los jugadores para que pudiesen jugar de buena manera. Por suerte ellos pudieron hacerlo muy bien, también por el mérito de Cappuccio", declaró el DT de Rentistas en Quiero Fútbol (Sport 890).

Varini, de solo 29 años, decidió no hacer muchos cambios en el equipo porque sabía que en una semana no iban a "poder hacer mucho" y que cambiar demasiado iba a ser contraproducente, así que se apoyó en que muchos jugadores ya se conocían entre ellos. A pesar de lo mal que venía la Academia, Rentistas nunca dejó de ser consciente de la calidad del equipo argentino, explicó su técnico, quien había preparado situaciones de respuesta para todo tipo de jugadas que su rival le presentara.

El balance de Varini

El balance que hace Martín es muy bueno: "Cuando analizamos las situaciones de gol, vi que tuvimos cuatro o cinco claras y eso nos dio mucho optimismo y mucha fe; saber que los respetábamos y sabíamos que eran muy buenos, pero que nosotros le podíamos hacer daño".

En las prácticas previas al partido, el cuerpo técnico implementó tácticas a trabajar, según lo que habían visualizado de su rival. "Lo que practicamos a a nivel defensivo fue que nosotros teníamos que plantar un bloque medio para no dejar que se replegaran por sus laterales y las diagonales de Enzo Copetti. Si no lo hacíamos íbamos a padecer el partido. No podíamos arriesgarnos a meternos todos atrás".

El entrenador explicó que no dio el equipo hasta horas antes para hacer uso de la ventaja de no ser conocidos. "Sabemos que los rivales no nos conocen y sabemos que contamos con una carta de oportunidad: que tampoco me conozcan a mí...".

El desenlace

"Llega un momento que las piernas se funden y la cabeza deja de pensar con claridad", explicó Varini. "Hay cosas que son propias del juego y por más que uno de afuera quisiera cambiarlas no puede, hay que tener mucha empatía con el jugador y entender el sacrifico que hace. El orgullo de verlos competir como lo hicieron fue algo increíble", agregó el DT en el programa radial.

A trabajar

Uno de los retoques que le falta al Bicho es mejorar en la pelota aérea, que fue la vía por la cual sufrió el empate. "Sin duda es algo que hay que trabajar. Lo veníamos haciendo en la semana, porque sabíamos que Racing era bueno en las ejecuciones", explicó el entrenador.

Otra de las cuestiones que le está faltando a Varini es la fase defensiva, que para él es una de las que más tiempo lleva. "Si bien quedé conforme con lo que pudimos hacer, estando más aceitados podríamos haber sometido más al rival. Es lo que más trabajo lleva".

"San Pablo ya nos vio y va a tomar recaudo"

Varini cree que San Pablo es de los rivales más poderosos individual y colectivamente, además de tener un entrenador muy bueno: Hernán Crespo, campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia. "Es el más fuerte del grupo, pero lo vamos a encarar igual que lo hicimos con Racing, siendo inteligentes para encontrar ese punto débil que tiene para poder explotarlo", declaró el DT de Rentistas en Quiero Fútbol.

Oportunidad de mostrarse

"Yo trato de tomarlo con mucha calma, tenemos algo a favor y es que tanto el equipo técnico como los jugadores estamos en la misma situación. La Libertadores es una vidriera, una catapulta en la medida que hagamos bien las cosas. Trato de mantener los pies sobre la tierra de trasmitirle tranquilidad al equipo", aseguró Varini, quien agregó: "En un par de semanas va a empezar el Campeonato Uruguayo y de ninguna manera lo vamos a descuidar, va a ser importante la madurez que podamos demostrar para competir en cada torneo".