Martín Satriano es la nueva joyita de la cantera tricolor

En febrero próximo cumplirá 18 años, desde hace dos temporadas es el capitán de su generación y ya se ganó algún llamado para entrenar y jugar amistosos con el primer equipo. Observadores de la Juventus, Napoli y Chelsea vinieron a Uruguay para seguirlo de forma más detenida. Se llama Martín Satriano y es la nueva joyita de la cantera de Nacional.



Su progresión futbolística, su fortaleza física y su poder de ataque, que le ha permitido entre otras cosas anotar entre cinco y seis goles de la mitad del terreno le han generado admiración en las divisiones formativas de Nacional y también en la prensa internacional. El diario británico The Sun se animó a proyectar el futuro de Satriano y establecer que puede ser “el futuro Zlatan (Ibrahimovic).



Sebastián Taramasco, coordinador de las formativas tricolores, comentó a Ovación: “es un jugador fuerte, grande. Es líder de su generación, tiene un potencial muy grande. Hoy no puedo establecer que vaya a quedar en el primer equipo, pero está en el bolillero para ascender. El ‘Cacique’ (Alexander Medina) varias veces lo subió para trabajar y hasta jugar amistosos y participó con destaque. De verdad, lo hizo muy bien”.



Taramasco consideró que Satriano es uno de “los jugadores de mejor proyección en Nacional. Tiene potencia, mucha fuerza física y técnica. Es diestro, pero define sin problemas con la pierna izquierda. Además, empezó como media punta y se adaptó sin problemas a jugar más arriba”.



El dirigente Antonio Palma, en tanto, consideró que Satriano es “la joyita de la cantera, porque tiene muchos atributos como para consolidarse como futbolista”.



Palma, ferviente impulsor de los jóvenes futbolistas tricolores cree que no es el único que está en condiciones de ascender al plantel principal, pero ponderó a Satriano. “Es un jugador que puede generar la jugada ofensiva o culminarla con una gran efectividad”.



El hijo de Gerardo “Bocha” Satriano, aquel jugador de la década del 80 que se destacara en Bella Vista, está cumpliendo con un extenso recorrido por las divisiones formativas del club, porque llegó a la institución para sumarse en la pre séptima.



El 20 de febrero cumplirá los 18 años, y si bien ya son varios los equipos que han puesto los ojos en este proyecto de muy buen jugador, todo apunta que en 2019 tendrá la oportunidad de empezar a lucirse en el primer equipo.



La firme intención de la nueva directiva de empezar a valorizar a sus futbolistas colaborará de manera firme para que Satriano se gane un espacio.



otros botijas Candidatos al primer equipo Al menos doce jugadores juveniles podrían ganarse su llamado al primer equipo. Entre ellos se destaca Joaquín Trasante, Matías Laborda y Santiago Rodríguez.