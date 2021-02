Martín Rabuñal ya es "canalla": se va para Rosario Central

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Martín Rabuñal cruzará mañana domingo el charco, el lunes cumplirá con la revisación médica y firmará contrato con su nuevo club: Rosario Central. El volante viene de jugar una temporada en el fútbol mexicano, en Juárez, y regresó con la intención de volver a ponerse la camiseta violeta de Defensor Sporting. Pero apareció la posibilidad de volver a hacer las valijas, esta vez para un destino mucho más cercano.

Rabuñal firmará contrato hasta diciembre con una opción de compra. Llega en condición de libre, dado que rescindió su contrato con Defensor Sporting, el club donde se formó, porque era la única forma reglamentaria en que podía llegar al fútbol argentino.

Central buscaba un volante para suplir la ausencia de Fabián Rinaudo, con quien no podrá contar por lesión. Si bien se manejaron algunos nombres, el técnico Cristian "Kily" González le dio el visto bueno a la directiva para sumar al uruguayo, quien cumplirá 27 años en abril.

Rabuñal viene de casi cuatro meses sin actividad dado que su último partido fue el 7 de noviembre en México. De todas maneras, el técnico "canalla" considera que puede ponerlo rápidamente en forma.

​El volante, de gran campaña en el equipo violeta en 2017 de la mano de Eduardo Acevedo, le dijo hace un tiempo a Ovación, cuando ya se hablaba de que podía salir al exterior, que le gustaba el fútbol argentino. “Obvio que me gustaría Italia o España, pero otro fútbol que me encanta es el argentino. Trato de ver todos los partidos. Y juegan sencillo. Me gusta la dinámica y la pasión que hay”. Pues bien, ahora tendrá la posibilidad de disfrutarlo.