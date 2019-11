Martín Ligüera: "Tenemos mejores condiciones que equipos de Primera"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

De perfil bajo, no suele hablar mucho. El exjugador es desde hace casi dos años el entrenador de la Tercera División de Nacional junto a su hermano Diego y al profe Barboza. El domingo le ganó el clásico a Peñarol con gol de Satriano y quedó encaminado en la Anual, donde le sacó seis al segundo (Fénix) a falta de cuatro partidos. Dijo que se siente mejor como DT y se refirió al momento de dos jugadores: Emi Martínez y Cristian Duma.

- ¿Qué análisis hacés del triunfo clásico de Tercera División contra Peñarol?



- De los cuatro clásicos que me ha tocado dirigir creo que fue el más trabajado. El primer tiempo fue parejo y nosotros nos encontramos con el gol; en el segundo Peñarol tuvo alguna situación clara, pero nosotros también tuvimos. En líneas generales hicimos un buen clásico, nos adaptamos bien al juego, pero aparte del clásico, terminamos ganando un partido importante para la situación en la que estábamos, pensando en la Anual y en el Clausura.

- Ganaron el Apertura, están primeros en la Anual y se pusieron a tiro en el Clausura; están bien encaminados...



- En la recta final es en donde todo cuesta más. Empieza a pesar todo el año, tenemos que estar tranquilos y confiar en la regularidad que hemos tenido. Somos el equipo que más triunfos tenemos, el más goleador, son cosas importantes que hemos hecho este año, aparte del crecimiento de los jugadores. Lo más importante es que hemos trabajado con un plantel regular durante el año, tenemos 16 jugadores con los que trabajamos siempre, más los de Primera, que por lo general han sido Guillermo Centurión, Joaquín Trasante, Emiliano Martínez y un poco menos Hugo Magallanes y Mathías Laborda.

- ¿Cómo juega Emiliano Martínez? Se viene hablando mucho de su buen rendimiento.



- Con nosotros estuvo los primeros seis meses permanente, ahora a mitad de año subió, pero igual ha jugado. Es un mediocentro de muy buena técnica; él era enganche en juveniles, después lo pusieron más atrás y hoy, para ser el primer pase, tiene una claridad tremenda. Tiene un muy buen dominio de pelota. A nosotros nos ha respondido muy bien, es muy elegante para jugar. Él es uno de los volantes centrales en un 4-2-3-1, pero tiene más la obligación de ser el primer pase . Trasante, que juega con él en el medio, tiene otras características, es más de romper hacia adelante, es agresivo en la marca, rompe sin pelota y pisa el área; es un jugador muy dinámico.



- ¿Qué tipo de jugador es el argentino Cristian Duma?



- Lo primero que hay que destacar es que llegó con una humildad tremenda. Tiene 23 años y llegó con ganas de aprender. Es un jugador que define muy bien, fuerte físicamente, tiene una zurda muy buena. Dentro del área busca los palos y le gusta hacer goles. Se nos había ido Thiago (Vecino) a nosotros, pero con él estamos muy contentos, lleva 13 goles en 11 partidos. Aporta no solo futbolísticamente, sino como uno de los más grandes del plantel y la adhesión al trabajo. Tiene capacidad para salir del área, jugar y asociarse.

- ¿Cómo te venís sintiendo como entrenador a casi dos años de haberte retirado?



- Me estoy sintiendo mejor. Veo que en lo personal no he cambiado mucho mi manera de actuar del año pasado a este. Obviamente que te desenvolvés mucho mejor en cada decisión, tengo el apoyo de Diego (Ligüera) y del profe Ignacio Barboza, donde el conocimiento entre nosotros ayuda mucho. Me siento mejor en la toma de decisiones, porque la Tercera tiene mucha cosa, de repente llega el partido y tengo que subir alguno de Cuarta, bajan los de Primera y el día antes se me juntan tres grupos en uno, y tengo que enfocarlos hacia ese partido. Tengo la ventaja de dos años de trabajo y que a veces bajan jugadores que ya los conozco. Este año ha fluido todo mejor.

- Nacional hace tiempo que viene reiterando sucesos en formativas; ¿cuál es la clave?



- Hay muy buena captación, ahí arranca todo. El trabajo que hace Sebastián Taramasco es muy profesional y tiene buen ojo para elegir los profesionales que trabajan con él. Y hay una inversión grande atrás del club. Hoy las condiciones que tenemos nosotros hay equipos de Primera que no las tienen. Nosotros en Tercera tenemos 20 pelotas, elegimos sintético o cancha 2, 3, todas perfectas para entrenar; utilero, ropa de lluvia, ropa de invierno, hielo para después de los partidos, desayuno. Tenemos todo.