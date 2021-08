Martín Ligüera y el futuro de Nacional: “Las posibilidades están intactas”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras la salida de Alejandro Cappuccio como entrenador de Nacional, la directiva del club tricolor designó a Martín Ligüera como nuevo técnico para encarar lo que resta del Campeonato Uruguayo 2021.

Ligüera, que estaba al frente de la Tercera División de la institución tricolor a la que regresó tras consagrarse campeón Uruguayo 2020, habló en la web oficial de Nacional y dijo que “manejar los tiempos de esta posibilidad es muy difícil. Siempre está la opción, después de haber tenido ese primer interinato que por suerte se terminó muy bien la posibilidad siempre estaba. Yo creía que tenía que seguir un poco más en tercera, en la charla que habíamos tenido con José (Decurnex) una vez que habíamos terminado ese interinato él me había planteado que la próxima vez que me tocara iba a ser mi oportunidad. Cumplió y por eso se dio este ‘regreso’, si se puede llamar así, a Primera División con un desafío ya de un campeonato entero de por medio y con la ilusión de poder lograr ese tricampeonato que sería muy importante para el club, para los hinchas y para muchos jugadores que vienen de lograr un bicampeonato”.

Acerca de la situación actual del equipo en la Tabla Anual, el flamante entrenador tricolor remarcó que “lo primero que hay que mirar son los puntos y hoy estamos a una diferencia de siete en la Tabla Anual con Plaza Colonia que si bien no es poca es alcanzable y con la posibilidad de ganar el Clausura y jugar finales. Entonces creo que las posibilidades están intactas pese a comenzar con una desventaja en la Anual que por las 15 fechas tenemos confianza que se puede revertir”.

Por otra parte, Ligüera habló de lo que significa ser el técnico tricolor: “En Nacional siempre es duro. Es muy difícil que estando en Nacional vos tengas un año sin turbulencias. Hay que estar preparado para esas turbulencias, está claro que no hay margen, tenemos el objetivo de salir campeones y hay que conseguirlo porque en Nacional si no salís campeón, no alcanza. El cuerpo técnico lo tiene claro y los jugadores sé que también, porque los que están o vienen de formativas o hace ya varios años que están acá y en ese sentido tenemos terreno ganado”.

El entrenador de Nacional fue consultado por su estilo de juego y acerca de eso dijo lo siguiente: “Lo primero es el resultado. Obviamente que después van a haber cosas puntuales. Me gustan los equipos intensos, agresivos, pero después vamos a depender mucho del momento de jugador en la cancha. Tenemos que darle la oportunidad y la seguridad de que llegue de la mejor forma y elegir el mejor equipo y el mejor jugador en cada momento. No nos podemos desenfocar que son 15 partidos y los resultados van a ser clave”.