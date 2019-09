Martín Correa: "ojalá sea el envión que necesitábamos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los violetas llegaron a Montevideo a las cuatro de la mañana tras conseguir una victoria que mucho necesitaban en Melo. La mayoría de los futbolistas se durmieron en el ómnibus, donde también cenaron. Pero Martín Correa, una de las figuras de la goleada ante Cerro Largo, no pudo conciliar el sueño. No era por el viaje, siempre le cuesta dormirse después de los partidos porque termina muy acelerado. Es más, cuando llegó a su casa se puso a ver un partido de Inter con Atlético Mineiro y recién se durmió a las seis.

“Nosotros fuimos dispuestos a presionar y a buscar los tres puntos. Sabíamos que Cerro Largo es un rival muy difícil y que no habían perdido en su cancha que es complicada, pero no fuimos a esperar ni a ver qué pasaba, sino a buscar intensidad y sacamos la ventaja en los primeros minutos”, dijo Martín antes del entrenamiento que realizaron ayer por la tarde.



“A pesar de la diferencia que sacamos (a los 21’ ya ganaban 3 a 0) seguimos concentrados porque esto es fútbol, de repente te hacen un gol y después te empatan. Puede pasar”, explicó el volante, que marcó el tercero, un golazo al ángulo, y también fue tras un remate suyo al arco que Gonzalo Nápoli aprovechó el rebote para el segundo. “Por suerte pude ser parte de la victoria y aportar con un gol. Todo suma. Después para el segundo tiempo hablé con el entrenador y salí. Ya tenía amarilla y el partido estaba con mucho roce. El técnico hizo los dos cambios enseguida y los compañeros que entraron lo hicieron muy bien. Y por suerte se ganó que era lo que necesitábamos”.

Correa es consciente que la posición que ocupan hoy en la tabla Anual es inusual para el equipo del Parque Rodó. “Nosotros lo sabemos, lo hablamos, miramos la tabla y nos extraña vernos allá abajo, en esa situación. Queríamos ganar pero no se nos daba. Con Peñarol hicimos un gran partido, pero nos faltó poder resolver las jugadas, terminarlas, y tener más ideas. En este partido, por suerte, fuimos contundentes frente a un rival difícil. Esperemos que sea el envión que necesitábamos”.

Llegó a Defensor Sporting hace un año y medio, cuando el equipo era dirigido por Eduardo Acevedo. Luego vino el “Polilla” Da Silva, un hombre muy importante en el club, que no pudo encontrarle la vuelta al equipo, por lo tanto vivió buenas y malas.



“Con Eduardo nos fue bien, casi peleamos el campeonato y entramos a la Copa Libertadores. Luego creo que las elecciones y el momento del club influyeron. Ahora nosotros sentimos que estamos bien, hay un buen plantel aunque no se nos han dado los resultados. Tenemos que estar fuertes de cabeza en todos los partidos. No puede ser que contra los grandes juguemos de una manera y con los otros bajemos. Tenemos que jugar todos los partidos como hicimos frente a Cerro Largo, para poder entrar a una copa. Defensor siempre tiene que estar peleando ahí arriba y a mí me gustaría mucho ser campeón con esta camiseta”, se ilusionó quien tiene contrato hasta el 2022.



“Defensor es un club hermoso desde todo punto de vista. Trato de disfrutarlo y espero tener mejores resultados para poder disfrutar todavía más. Yo siempre valoro donde estoy y donde estuve”, afirmó quien se crió en La Teja, pero hoy vive a cinco cuadras del Franzini con su novia.



Los violetas recibirán mañana a Rampla Jrs. “Si entramos como lo hicimos con Cerro Largo nos va a ir mejor”.