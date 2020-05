Martín Cáceres y el Covid-19: "Hoy ya soy negativo. Estoy nuevito"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Martín Cáceres podría integrarse a los entrenamientos de la Fiorentina próximamente luego de que su último examen de Covid-19 diera negativo como informó el propio jugador.

El "Pelado" fue uno de los tres casos que se registró en las últimas semanas en el conjunto viola y que le impidió empezar a entrenar a la par de sus compañeros que lo hicieron a principio de este mes.

En diálogo con la comediante uruguaya Yisela Paola, mediante un vivo de Instagram, el jugador de la selección uruguaya manifestó: "Más allá de que no me hice el hisopado, los síntomas los tuve desde el 8 de marzo hasta el 15. Me entrenaba en casa y en los pulmones lo sentía. Me dijeron que hiciera la cuarentena y que en 20 días se me iba a ir. Me parece que se enamoró”.

Es que el "Pelado" agregó: "Sin saberlo, al coronavirus lo tuve 60 días en el cuerpo. Ayer me hice un hisopado y hoy ya soy negativo. Estoy nuevito". De esta manera, el lateral puede sumarse próximamente a los trabajos con su club que marcha en el puesto 13 de la Serie A.