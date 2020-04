Martín Bueno es el máximo goleador de 2020

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Martín Bueno, el delantero uruguayo que defiende al Eastern Suburbs de Nueva Zelanda ocupa el primer puesto de los goleadores a nivel internacional en el mundo en el 2020, claro con la salvedad de que la actividad se interrumpió en marzo. En el primer ranking de la IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística) los que dominan son los futbolistas africanos, pero el que lidera es el uruguayo que vive en Auckland hace dos años.

Si bien hay 10 africanos entre los 26 jugadores que han anotado tres o más goles este año, el que lidera es Bueno quien marcó seis para el New Zealand’s Eastern Suburbs AFC, en la Champions League de Oceanía, antes que la actividad se interrumpiera por la pandemia del COVID-19.

El Eastern Suburbs en la Premiership neozelandesa es el actual campeón y el tercer equipo de Bueno en la tierra de los kiwis. Antes defendió al Naipier City Rovers y luego pasó al Hamilton Wanders, donde también fue goleador y Bota de Oro.

"Acá en Nueva Zelanda soy el típico número 9 que juega de espaldas y mete los goles. Antes era más de eludir y gambetear, pero ahora trato de aprovechar los espacios y estar siempre bien ubicado en el área”, se definió Bueno.

Lo insólito es que el delantero se fue al exterior sin haber jugado nunca en equipos de Primera División en Uruguay, sólo en la B donde defendió a Rampla Juniors, Plaza Colonia, Cerro Largo, Atenas de San Carlos y Cerrito. Luego se fue a probar suerte a Italia y también jugó en México y en Estados Unidos. Hasta llegar a Nueva Zelanda.

"Las grandes diferencias están en la organización y obviamente, en la infraestructura. Además, acá no hay alambrados en las canchas aunque el fútbol no es el deporte más importante. El deporte número uno es el rugby y después el cricket. Y no hay episodios de violencia, eso no existe acá. La gente mira el partido desde un costado tranquilamente”, explicó sobre el fútbol en Nueva Zelanda.